Heidi Klum stârnește imaginația fanilor la 49 de ani. A renunțat la sutien pentru o ședință foto pe plajă

La aproape 50 de ani, Heidi Klum nu contenește să-și uimească fanii cu cele mai incendiare apariții. Conștientă că este posesoarea unei siluete aproape fară cusur, fotomodelul și prezentatoarea TV de origine germană postează, ori de câte ori are ocazia, cele mai îndrăznețe fotografii pe rețelele sociale.

Recent, vedeta de peste hotare a stârnit imaginația fanilor cu o fotografie făcută pe plajă, în care a renunțat la topul de baie, etalându-și spatele tonifiat și posteriul lucrat. La vederea fotografiei, oricine nu i-ar ști vârsta adevărată nu i-ar acorda mai mult de 25 de ani, motiv de mândrie pentru aceasta.

Ba mai mult, după fotografia lipsită de inhibiții, Heidi Klum a publicat și un video, tot de pe plajă, filmat dintr-un unghi care îi pune în evidență toate atuurile, inclusiv abdomenul tonifiat. În clipul respectiv, care a strâns în mai puțin de o zi peste 165.000 de like-uri, fotomodelul poartă un costum de baie colorat, din două piese și se întinde pe șezlong la umbra unui palmier.



Heidi a intrat în lumea modelingului la vârsta de 19 ani, după ce a câștigat un concurs de frumusețe în Germania natală, în 1992. Pe lângă cariera strălucită ca model, aceasta a intrat și în lumea actoriei, având apariții în filme și seriale precum "Blow Dry" și "Ella Enchanted", "How I Met Your Mother", "Yes, Dear", și "Sex and the City". În prezent, este unul dintre jurații emisiunii de talente "America's Got Talent.

Fotografii: Getty Images/ Instagram