Horia Brenciu și-a aniversat ziua de naștere alături de familie. Mesajul minunat transmis de artist

Voiam sa fac un mesaj super filosofic despre aniversarea mea, cu reflecții profunde despre lume, viața și univers. Îl las pentru la anu’, când ieșim din pandemie! :-) Am unul mai scurt... Noi suntem Brenciu și vă dorim multă sănătate, fericire și tot ceea ce vreți voi! :-) La mulți ani, 28... pardon... 38... scuze... 48! :-) ???? @alicedumitrescu @seeatotir @maria_bogaciu

A post shared by Horia Brenciu (@horiabrenciu) on Aug 26, 2020 at 10:51pm PDT