Hulk Hogan, paralizat de la brâu în jos în urma unei operații? Un prieten al starului WWE a dat vestea

Celebrul wrestler Hulk Hogan, azi în vârstă de 69 de ani, se confruntă cu probleme de sănătate. Conform unui apropiat al sportivului, Hulk Hogan a rămas paralizat de la brâu în jos în urma unei operații suferite la spate.

Hulk Hogan a suferit o intervenție chirugicală la spate, operație care i-a afectat nervii mușchilor. Conform prietenului său Kurt Angle, Hulk Hogan „nu-și poate simți picioarele și se deplasează cu ajutorul unui baston”.

„Hogan a suferit din nou o operație la spate. I s-au tăiat nervii din partea inferioară a corpului... Folosește un baston pentru a se deplasa. Am crezut că folosește un baston pentru că are dureri de spate. Nu are nicio durere, nu are nimic. Nu simte nimic. Acum nu-și simte picioarele, așa că trebuie să meargă cu un baston”, a spus acesta, conform indianexpress.com.

Starul WWE nu a confirmat informația apărută în spațiul public, iar luni seară a postat pe rețelele sociale un anunț care nu indică prezența niciunei probleme de sănătate. Legendarul wrestler își invita fanii la un eveniment karaoke într-un club din Clearwater Beach, o plajă cunoscută din Florida.

De-a lungul carieriei sale în wretling, Hulk Hogan a trecut prin alte trei operații asemănătoare.

Hulk Hogan, suspendat trei ani din wrestling

Terry Gene Bollea, cunoscut sub numele de scenă Hulk Hogan, a fost suspendat din wresling în 2015 , pentru trei ani. Atunci, starul WWE a fost acuzat de remarci rasiste. Tot palmaresul său de luptător a fost îndepărtat de pe site-ul WWE, iar el a fost scos total din circuitul WWE.

„În urmă cu opt ani am folosit un limbaj ofensator în timpul unei conversații. A fost de neconceput pentru mine să folosesc un astfel de limbaj. Nu am nicio scuză și îmi pare rău pentru asta. Eu nu sunt, de regulă, așa. Cred cu tărie că fiecare persoană din lume e importantă și că nu ar trebui tratată diferit, în funcție de rasă, sex, orientare, credință religioasă sau altceva. Sunt dezamăgit de mine”, declara Hogan pentru revista People, în 2015.

În iulie 2018, Hulk Hogan a fost anunțat că se poate întoarce în wrestling. A făcut-o, însă nu ca luptător, ci în ipostaza de gazdă a unor show-uri WWE.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: