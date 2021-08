Iggy Azalea, prima apariție după ce a anunțat că renunță la muzică

La mijlocul lui iulie, Iggy Azalea a anunțat că, după lansarea din această lună a albumului „End of an Era”, se retrage din muzică. Celebra artistă a afirmat că va sta departe de această industrie pentru mai mulți ani, pentru a se concentra pe alte proiecte.

„«End of an Era» este atât de special pentru mine pentru că după ce îl voi lansa luna viitoare... o să am câțiva ani să mă focusez pe alte proiecte de creație și lucruri care mă pasionează și mă inspiră, pe lângă muzică. Abia aștept să vedeți laturi diferite ale mele în viitor”, a spus în luna iulie Iggy Azalea.

Așa cum era de așteptat, după acest anunț, paparazzi au pornit și mai intens pe urmele vedetei, iar zilele trecute au fotografiat-o pe străzile din California, aceasta fiind prima ei apariție după ce a decis să se retragă din muzică.

foto: Profimedia Images

Vezi și: Lorena Vișan și Louis Florea, tiktokerii oficiali ai emisiunii Masked Singer România. Ce tip de conținut vor face în cadrul show-ului