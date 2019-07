Ilie Năstase, decizie radicală după ce s-a căsătorit cu iubita lui cu 30 de ani mai tânără

Ilie Năstase vrea să-și dedice viața noii sale familii și a anunțat că se retrage din viața politică.

Fostul mare tenisman a părăsit scena politică românească vineri, 14 iunie 2019. Ilie Năstase a anunțat pe Facebook că s-a retras oficial din viața politică, decizie care a venit la scurt timp după alegerile europarlamentare.

„Bună tuturor. Am lipsit o vreme – mi-am luat puțin timp după alegeri. M-am gândit foarte bine și e timpul să mă retrag definitiv din politică. Vă mulțumec tuturor celor care ați corespondat cu mine. Numai gânduri bune vouă și celor dragi vouă!. La revedere, cu drag, Ilie”, a scris acesta pe rețeaua socială.

Este doar una dintre marile decizii ale marelui tenisman, care s-a căsătorit civil cu iubita lui, Ioana Simion. În vârstă de 43 de ani, Ioana a devenit recent bunică. Fiul ei din prima căsnicie și soția lui au adus pe lume o fetiță.

Citește și: Cum a cucerit-o Ilie Năstase pe iubita lui, Ioana: „Dacă n-avem tupeu la 72 de ani, când naiba să avem?”





Ilie Năstase a candidat la alegerile europarlamentare din acest an din partea UNPR. El s-a aflat pe prima poziție pe lista candidațiilor, însă nu a ajuns în Parlamentul European fiindcă partidul nu a obținut pragul de 5%, necesar accederii în forul european.

Fostul jucător de tenis, în vârstă de 72 de ani, a fost senator din partea alianței PSD-UNPR-PC în perioada 2012-2016. Anterior a candidat la Primăria Capitalei din partea PDSR, în anul 1996.

Citește și: Ilie Năstase este gata să devină tătic: „Dacă e fetiță, o facem jucătoare de tenis”

Ilie Năstase: „Eu și Puiu Iordănescu nu naștem emoții la comandă”

Ilie Năstase a fost coleg de partid cu fostul selecționer al echipei naționale de fotbal, Anghel Iordănescu. În weekend-ul de dinaintea alegerilor, staff-ul de campanie s-a întrunit pentru ultimele instrucțiuni. Atunci, Ilie Năstase a avut o reacție vehementă pe Facebook.

„În ultimele zile, echipa noastră de campanie ne-a băgat în ședință să găsim soluții, să generăm o emoție puternică, acum pe ultima sută de metri. Adică ce? Ce am văzut la ceilalți? Adică ură și scandal? Eu și Puiu Iordănescu NU NAȘTEM EMOȚII LA COMANDĂ. Nu știm s-o facem. Când am făcut-o în carierele noastre, a fost prin multă muncă și prin mentalitatea noastră de învingători.

Noi știm că indiferent unde vom fi, vom lupta pentru voi și pentru viitorul vostru. Nouă nu ne poate impune nimeni, nicio pozitie politică care nu este legată de binele României. Nu putem fi șantajați. Putem fi iubiți, sau urâți. Oriunde vă aflați în lume, dragi români, vă dorim să învățați să fiți fericiți! În ceasul al doisprezecelea, noi ne-am oprit la POZIȚIA 12. Așa să ne ajute Dumnezeu! Ilie și Puiu”, a scris Năstase.

Vezi și: Cum e viața lui Ilie Năstase fără Brigitte