Ilie Năstase, primele declarații după ce a soția l-a acuzat că ar fi agresat-o

Ilie Năstase a fost acuzat de soția sa Ioana că ar fi agresat-o într-un local din București.



Presa a scris că Ioana Năstase e în stare e șoc și că a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Pentru PRO SPORT , Ioana a confirmat cele scrise de jurnaliști și a mărturisit că e extrem de afectată:

"E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. (...)Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Nu vreau să vorbesc prea multe. Nicodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Era liniște și pace și deodată… Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani și m-am speriat foarte tare”.

Tot pentru PRO SPORT , Ilie Năstase a făcut primele declarații pe acest subiect:

„Ce a apărut? Că mi-am bătut soția? Așa spune ea? Nu îmi aduc aminte. Nu a făcut plângere pentru că mă respectă? Dacă așa zice ea, întrebați-o pe ea mai bine…”

FOTO: FACEBOOK IOANA NĂSTASE