Ilie Năstase și Ioana s-ar fi despărțit definitiv, la patru luni de la marea împăcare! Ce s-a întâmplat între cei doi 

Căsnicia lui Ilie Năstase cu Ioana Simion a fost presărată cu multe despărțiri, împăcări și scandaluri care au ținut prima pagină a ziarelor. Cel mai recent se pare că le-a pus capac, iar cuplul a decis să se despartă definitiv.

În toamna lui 2021, Ilie și Ioana erau cât pe ce să ajungă în fața notarului pentru divorț. Atunci partenera fostului tenismen s-a plâns că acesta a fost violent. S-au împăcat însă în noiembrie și a urmat o perioadă de liniște și armonie în cuplu.

Zilele trecute, Ioana Simion a fost agresată într-un restaurant. Bruneta se afla la masa cu soțul ei, când o femeie s-a apropiat de ea.



“Nu îmi revin, am avut o experiență foarte neplăcută. Este tragedia vieții. (…) După ce am ajuns la restaurant cu Ilie, a venit o femeie la masă, nu am înțeles cine a fost. Am înțeles că femeia respectivă este cunoscută, m-a agasat timp de 3 ore, nu am trăit niciodată o asemenea experiență (…) Mi-a tras fermoarul, am rămas cu sânii dezgoliți. Mi-a pus mâna pe un sân”, a povestit Ioana pentru Click.ro

Martor la întreaga scenă, Ilie Năstase nu a reacționat în niciun fel, ba mai mult s-a amuzat de întreaga situație.

După ce au plecat de la restaurant a urmat un scandal monstru, iar Ioana i-a cerut socoteală lui Ilie pentru lipsa de reacție.

“E dureros și groaznic ce am trăit… Până la mașina i-am spus că nu e frumos ce s-a întâmplat, că orice bărbat ar sari să-i ia apărarea femeii lui, iar el mi-a răspuns foare urât, nu se pot reproduce acele cuvinte. În seara respectivă, am plecat separat, fiecare la casa lui. Am venit acasă, nu m-am ridicat din pat până aseară la ora 17, sunt încă în stare de șoc. A zburat a doua zi la Paris. Mi-a zis cu 2 zile înainte că are treabă și nu m-a întrebat dacă vreau să merg cu el. Mi a zis că nu știe când se întoarce, că și-a lua bilet doar de dus”, a mai declarat Ioana Năstase, potrivit sursei menționate mai sus.

Ilie Năstase și Ioana au făcut cununia civilă în 2019 și s-au căsătorit religios un an mai târziu. Pentru fostul lider mondial ATP acesta a fost al cincilea mariaj.

Fotografii: Instagram/ Facebook