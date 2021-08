Imagini de la nunta Alinei Vidican cu Claude Senhoreti. Fosta soție a lui Cristi Borcea a primit cadou un Lamborghini

Alina Vidican s-a căsătorit astăzi, 27 august, cu Claude Senhoreti. Fosta soție a lui Cristi Borcea a primit cadou de la milionarul brazilian un Lamborghini.

La 5 ani de la divorțul de Cristi Borcea, Alina Vidican pare mai fericită ca niciodată. Astăzi a avut loc căsătoria cu Claude Senhoreti, după ce s-au logodit în luna aprilie.

Afaceristul a postat mai multe fotografii pe contul său de Instagram și le-a arătat urmăritorilor lui ce cadou scump i-a dăruit proaspetei sale soții – un Lamborghini de sute de mii de euro.

Claude Senhoreti a povestit cu ceva timp în urmă pentru fanatik.ro că pasiunea pentru mașini i-a adus împreună și că au foarte multe lucruri în comun.

“Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conduceam un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea. Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ce căsătorim”.



Sursă foto: Instagram / Facebook