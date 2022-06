În ce relație a rămas CRBL cu Smiley și Marius Moga, după destrămarea trupei Simplu

În urmă cu mai bine de un deceniu, Smiley, CRBL și Marius Moga făceau furori în muzica românească datorită trupei Simplu. Cu toate acestea, acum 11 ani, cei trei au decis să meargă pe drumuri separate. Iată cum se înțeleg în prezent!

În urmă cu 11 ani, Smiley, CRBL și Marius Moga puneau punct trupei Simplu, cea care le-a adus un succes incredibil. Astăzi, după mai bine de un deceniu, cei trei au cariere impresionante, dar cântă separat. Recent, CRBL a oferit un interviu în cadrul căruia a explicat care este, în prezent, relația dintre cei trei și cum a marcat trecerea timpului o prietenie atât de strânsă.

Se pare că Smiley și CRBL au rămas extrem de apropiați, considerându-se cei mai buni prieteni chiar și astăzi, la 11 ani de la destrămarea trupei care le-a adus subiectul. Se pare că fostul concurent Survivor România păstrează legătura și cu Marius Moga, lucrând împreună pentru proiectul individual al lui CRBL. Artistul recunoaște că a „furat” meserie de la cei doi.

„Smiley este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, dar și cu Marius țin legătura și chiar lucrăm împreună la proiectul meu muzical. Am foarte mare respect pentru amândoi, deoarece le datorez foarte mult din punct de vedere moral. Am furat, cum s-ar spune, meserie de la ei. Am învățat foarte multe împreună și, cumva, chiar am scris istorie’’, a spus CRBL pentru VIVA!.

CRBL a explicat faptul că și-a dorit foarte mult să aibă o carieră solo deoarece în trupă nu reușea să își arate adevăratul potențial. Cu toate acestea, el are un regret referitor la formula completă a formației. Se pare că fostul concurent Survivor România a visat la un concert de adio la destrămare, însă acesta nu a mai avut loc.

„Mi-am dorit foarte mult o carieră solo pentru că simțeam că am de arătat și de spus alte lucruri. Singurul lucru de care îmi pare rău este că trupa Simplu nu a reușit să aibă un concert de adio, să punem punct așa cum trebuia. A fost ceva involuntar, am tot spus că o să facem, dar… timpul ne-a ținut departe, cumva. Este singurul regret legat de asta”, a declarat el pentru sursa citată.

Sursă foto: CRBL/Facebook