În plină furtună, Anamaria Prodan s-a filmat într-un mod neașteptat! Mesajul e clar pentru Reghe

Mai precis, impresara s-a filmat când cânta poate cea mai cunoscută piesă de depărțirilor: Strong Enough, a lui Cher.



Reghecampf a decis că vrea să se despartă de cea care i-a fost soție mulți ani, dar, "La Măruță", Anamaria a declarat la rândul ei că pentru ea lucrurile s-au încheiat.

"Eu am fost vreodată rănită? (...) Eu am aflat de divorț când conduceam. M-a oprit un politist când conduceam, de la polițistul nostru de pe DN am aflat. L-am sunat pe Reghecampf! Pe urmă a dat că nu e adevărat! Încă nu am primit actele de divorț. În ultimele săptămâni am vorbit foarte rar! (...) Până la acel moment, noi am fost ceva unic!

"Pentru mine nu mai este loc de întoarcere, pentru mine un om nu poate să își trădeze copiii și familia. (...) Probabil nu era fericit! Nu prea poți să vorbești! Tu știi că un an și o lună nu am făcut absolut nimic, doar să îmi salvez mama. Pentru că femeia asta a muncit și l-a iubit pe Reghecampf. Pentru mine e o trădare, dar în viață sunt suflete firave și suflete puternice."