În urmă cu două luni avea fața super umflată. Cum arată acum Xonia, după ce a făcut o mulțime de investigații medicale

Xonia și-a șocat fanii în urmă cu două luni când a apărut în emisiunea Vorbește lumea cu fața umflată. Acuzata că și-a făcut operații estetice, cântăreața a dezvăluit atunci că are probleme de sănătate, însă nici ea nu știa despre ce este vorba.

Xonia a bănuia că este vorba despre o alergie și a făcut o mulțime de investigații și analize. Vedeta nu a mai revenit cu informații noi privind starea sa de sănătate, însă după ultimele postări de pe Instagram ne dăm seama că a rezolvat problema. Vedeta pare sănătoasă, energică, iar fața ei pare că și-a revenit la dimensiunile normale.

“Nu mi-am făcut operații estetice, îmi place foarte mult cum arăt. În primul rând sunt foarte tânără, am doar mărire de buze. În afara de asta, nu mi-am făcut nimic. Pomeți am avut mereu, asta e structura mea. Nu aș veni să spun că am probleme de sănătate, de dragul să spun că am așa ceva. E ceva foarte serios”, spunea Xonia la Vorbește lumea.





“Inițial m-am gândit că poate m-a tras curentul sau că poate nu am dormit suficient și am ochii puțin mai umflați, apoi am luat medicamente de alergii, fară efect. Am ajuns la proporțiile pe care le vedeți, doar la față, pentru că la corp, după cum vedeți, nu e nimic schimbat. Mi-am făcut analizele, urmează să primesc rezultatele. Am făcut investigații. Am un caz puțîn mai special, ceva mai puțin întâlnit, am făcut toate analizele posibile, și cele gentice. Eu am și alte simptome, nu este doar umflătura la față, doar că asta e cea mai vizibilă”, mai spunea Xonia.