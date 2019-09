INNA a lansat INNAMag, propria revistă online, unde împărtășește o parte din viața și experiențele ei

Una dintre cele mai de succes artiste de la noi, INNA, are acum și propria revistă online. INNAMag este pentru INNA un vis devenit realitate. Iată ce veți putea citi aici!

Primul număr al revistei ne-o prezintă pe INNA pe copertă într-un outfit de vară. Artista scrie ea însăși despre oameni dragi pe care îi respectă, despre lucruri pe care le apreciază și pe care le recomandă. INNA împărtășește cu fanii ei multe fotografii realizate de-a lungul timpului și povestește despre experiențele sale în jurul lumii.

INNAMag este disponibilă pe site-ul www.innaofficial.com

Revista este scrisă în totalitate în limba engleză, iar în primul număr găsim multe surprize pregătite de artistă.

“Hei, party people! Lucrez de mult timp la acest proiect și mă bucur să vă prezint INNAMag. Get the party started și hai să descoperiți primul număr, “Summer Never Ends”, cu două interviuri surpriză și un nou shooting. Have FUN!”, a spus INNA.

Primul număr al revistei conține un interviu exclusiv cu fotograful Edward Aninaru, cel care a realizat și shooting-ul de copertă, călătorie alături de INNA „înconjurul lumii într-o lună”, România văzută prin ochii artistei, recomandările ei pe diverse subiecte, dar și un quiz cu nimeni alta decât ANTONIA.

INNAMag – ce va fi în numărul 2

Pentru cel de-al doilea număr al revistei, INNA își propune să introducă o rubrică specială, prin care fanii pot alege subiectul pe care aceasta să îl abordeze! Astfel, aceștia pot trimite ideile lor la adresa fanmail@innaofficial.com, iar artista va alege tema!

Anul acesta, INNA a lansat albumul „YO”, un album sincer, intens, scris cu multă iubire și sinceritate, din suflet, chiar de artistă și produs de David Ciente, alături de care a mai colaborat pentru „Ruleta”, „Gimme Gimme” și „Nirvana”. Albumul a fost lansat de Global Records în colaborare cu ROC Nation, labelul lui Jay-Z, care reprezintă artiști de top precum Rihanna, Shakira, Mariah Carey, Damien Marley, Miguel, Willow Smith.

“YO” include 11 piese, fiecare spune povestea unui alt personaj, unei alte stări pe care INNA simte că le-a trait în altă viață.

Piesele se numesc “RA”, “Contigo”, “Iguana”, “Si, Mama”, “Sin Ti”, “Locura”, “Fuego”, “Tu Manera”, “La Vida”, “Gitana”, “Te Vas”. Pentru fiecare dintre ele, artista a filmat câte un videoclip cu NGM Creative (Bogdan Păun – regizor și Alex Mureșan – DoP), producție video Loops Production.

INNA, recorduri greu de egalat

INNA a performat în peste 800 de concerte, are peste 11 milioane de fani pe Facebook, 1.4 milioane de fani pe Twitter și 2.7 milioane de fani pe Instagram.

De curând, INNA a atins un nou record pe YouTube: are 3 miliarde de vizualizări pe propriul canal de YouTube și peste 5 milioane de abonați.

De asemenea, pe YouTube în general, are peste 4 miliarde de vizualizări, poziționându-se pe locul 91. Artista devansează nume mari precum Justin Timberlake, Thalia, Jessie J, Avril Lavigne, Lana del Rey, Red Hot Chili Peppers, Kygo, Sean Paul sau Kanye West.

Albumul ”YO” este disponibil pe www.innaofficial.com, pe magazinele digitale și în rețeaua Cărturești.