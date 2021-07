Inna, apariție irezistibilă într-un costum sexy și roz! Fanii artistei: “Am crezut că e Rihanna!”

E vară, soare, iar Inna își încântă din nou fanii din mediul online cu mai multe fotografii în care apare într-un outfit roz, extrem de sexy.

Ultimele poze postate de artistă pe contul de Instagram i-au adus peste 64.000 de like-uri și sute de comentarii. Frumoasa brunetă apare cu o coafură a la Rihanna, lucru remarcat și de internauți.

“Am crezut că ești Rihanna”, i-a scris o fană, în timp ce altcineva a comparat-o cu Kim Kardashian datorită formelor generoase.



Costumul roz format din sutien și pantaloni i-a scos în evidență trupul bronzat. “Sirena roz!”, “Iți vine de minune această culoare!”, “Zeița frumuseții!”, “Wow, cât poți fi de sexy”, “Divina”, “Mi-aș dori să fiu fotograful tău”, sunt câteva dintre mesajele postate de internauți.

Inna are o nouă piesă alături de rapperul Flo Rida, apreciat peste Ocean. “Summer’s not Ready” a fost lansată ieri pe Youtube pe canalul rapperului și are deja peste 45.000 de vizualizări.

Inna se iubește cu Deliric

Inna trăiește o frumoasă poveste de dragoste și pare mai îndrăgostită ca niciodată. Anul trecut, în vară, artista a anunțat că se află într-o relație cu Deliric, iar de atunci cei doi se afișează mereu împreună.



Deliric activează în industria muzicală de foarte mulți ani și are o afacere care se pare că i-a adus foarte mulți bani. Ziarele estimează că business-ul său, brand-ul de haine numit PORC, are o cifră de afaceri de peste un milion de euro.

Fotografii: Instagram

