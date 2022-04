Inna, definiția senzualității într-o ținută transparentă. Cum s-a afișat la o piscină din Beverly Hills

Aflată în Los Angeles (SUA), alături de iubitul ei Deliric, Inna profită de vremea frumoasă și se bronzează la piscină sau se dă cu skateboard-ul.

Pentru că îi ține mereu la curent pe fani cu evenimentele din viața sa, Inna a postat pe Instagram câteva imagini de la piscina unui hotel de lux din Beverly Hills. Cântăreața poartă o rochie albă, transparentă, decupată pe lateral și cu spatele gol. Ținuta extrem de sexy i-a scos în evidență posteriorul bombat și picioarele tonifiate. Fanii au salutat imediat fotografiile cu zeci de mii de like-uri și sute de comentarii.

„Bravo Inna”, „Frumusețe”, „Îngerul meu, ești uluitoare”, „ Ești o zeiță, ca Afrodita”, „Ești foarte scumpă și frumoasă. Ai ochișori frumoși, minunați”, „Sun is up, move your body”, au fost doar câteva dintre mesajele admiratorilor.

Inna are mare grijă de silueta ei. Se antrenează constat la sală și are un meniu special. Vedeta a renunțat la produsele de origine animală, optând pentru o alimentație vegană.



Sursă foto: Instagram/ inna

