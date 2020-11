Inna, imagini super sexy pe Instagram! Cum a reacționat Antonia când a văzut fotografiile

Cu aproape 3 milioane de urmăritori pe Instagram, Inna este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate celebrități din România.

Artista, care în acest an a fost jurat la Masked Singer România, a reușit să aibă o comunitate foarte activă în mediul online, iar zilele trecute și-a surprins fanii cu unele postări de-a dreptul incendiare, care au adunat împreună aproape 300.000 de like-uri și peste 3.000 de comentarii.

În imagini, Inna apare într-un body din latex care este super decupat, iar printre cei care au apreciat fotografiile s-au aflat și câteva vedete din România.

„O, da. Badass girl, but with a hell of a hot ass”, a scris Mihaela Rădulescu în dreptul fotografiei, în timp ce Lidia Buble s-a rezumat la a afirma: „Yummyyy”! Și Antonia i-a lăsat Innei un comentariu: „Ai de capul meu”.

foto: Instagram Inna

