Inna, răsfăț în costum de baie alături de o prietenă. Vedeta e posesoarea siluetei perfecte

Inna ar putea avea oricând o carieră de succes și în modelling. Cântăreața a pozat ca un adevărat fotomodel în costum de baie, la malul mării, impresionându-și fanii cu silueta ei perfectă.

Inna și-a încântat admiratorii de pe Instagram cu noi imagini în costum de baie. Artista a pozat într-un costum în două piese negru, etalându-și abdomenul super tonifiat. Aceasta a petrecut alături de o prietenă cu șampanie, la malul mării. Atât Inna, cât și prietena, au purtat pălării cool și ochelari de soare.

Mai târziu, pe scenă, artista a avut un outfit la fel de incendiar. Inna a purtat o salopetă mulată și lucioasă, maro, care, de la distanță, o face să pară ca și cum nu ar avea nimic pe ea :)

Inna este, de departe, una dintre cele mai fit vedete din showbizul românesc. “Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Folosesc și Photoshop pentru ședințele foto profesionale, puțîn programe de editare. Nu țîn dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, spunea Inna într-un interviu pentru revista Viva.

Citește și: Cele mai sexy abdomene din showbizul românesc. Inna și Antonia, campioane la “pătrățele”