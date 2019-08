Interviu Julie Mayaya, fostă concurentă Vocea României. Cum i s-a schimbat viața după emisiune

Julie Mayaya are proiecte noi și abia așteaptă să le prezinte publicului și celor care o iubesc și o ascultă! Despre muzică, Vocea României, iubire, ritualuri de beauty și placeri vinovate, Julie a povestit exclusiv pentru Protv.ro

Autor: Dana Popa

Julie, am înțeles că ești în febra pregătirilor unui nou proiect! Despre ce este vorba mai exact?

Hei, da! De curând am definitivat primul meu EP din cariera și acum pregătesc expunerea live a acestuia. Prima va avea loc pe 31 august în cadrul Focșani Blues Festival, urmată de lansarea oficială care va avea loc pe 26 septembrie în București. Între timp lucrăm intens la o ședință foto și suntem în toi cu pregătirile clipului pentru una din piesele de pe EP.

Te axezi pe live performance și ți-ai făcut o echipă de top pentru concerte! Cum sună agenda ta pentru această toamnă?

Întotdeauna m-am simțit cel mai bine în zona de live performance și am avut noroc să mă înconjor de instrumentiști extraordinari, iubitori de muzică și ei. E o bucurie extraordinară pentru mine să știu că sunt acompaniată de oameni care simt și apreciază muzica cel puțin la fel de mult ca mine. Toamna aceasta este un real maraton pentru mine.

Startul oficial va fi pe 26 septembrie, odată cu lansarea oficială a EP-ului în București și va continua cel mai probabil până în primăvară, cu o serie de concerte prin toată țara în vederea expunerii live a acestuia, peste tot pe unde există fani ai genului și ai mei ca artist.

Cu care dintre foștii colegi de la Vocea României mai ții legătura? Cu cine ai rămas în relații bune și vorbești foarte des?

M-am mai întâlnit în diverse conjuncturi cu Vizi Imre, Silviu Pașca, Laurian Manta, Dalma Kovacs, Robert Nicolae, Camelia Sterea, Ovidiu Lazăr, dar și cu Ana Maria Mirică, Adrian Nour, Mihai Chițu, Teodora Buciu, Cristina Bălan, Ana Munteanu și lista ar putea continua, și de fiecare dată e o bucurie să ne reîntâlnim.

Totodată, sunt în relații foarte bune cu Tiberiu Albu, câștigătorul Vocea României 2014, cu care am colaborat și colaborez în diverse proiecte.

Cât de des comunici cu Horia Brenciu?

Depinde ce înțelege fiecare prin des. Comunicăm ori de câte ori avem ocazia. Având în vedere experiența sa în industrie, atunci când am nevoie de un sfat, de expertiză să, fie îl vizitez la studio, fie comunicăm telefonic.

Ne mai intersectăm la evenimente, mă mai recomandă în diverse proiecte etc. Am rămas în relații foarte bune după show și am comunicat întotdeauna foarte bine. Așadar, rămane la latitudinea cititorilor dacă asta inseamnă des sau nu. (râde)

Ai și proiecte noi pe TV?

Îmi doresc proiecte noi pe TV și probabil vor apărea. Acum mă concentrez foarte mult pe EP. De curând am fost invitată de PRO TV să înregistrez vocea pe spot-ul de promovare al noului sezon Vocea României.

A fost o experiență inedită pentru mine pentru că dincolo de faptul că mi-a plăcut extraordinar de mult piesa pe care a trebuit să o interpretez, nu am știut că spot-ul începe chiar cu momentul în care eu am câștigat trofeul. Când am ajuns la ei și am văzut, m-au cotropit emoțiile până la lacrimi.

Ai schimba ceva la muzica românească? Dacă da, ce anume?

Wow. Asta este o întrebare grea. În primul rând, trebuie să definim un pic lucrurile, în sensul că muzica este împărțită în 2: muzică și muzică "comercială", "pentru mase", ceea ce auzim pe cele mai mari posturi de Radio.

În ceea ce privește muzica comercială, nu aș spune decât că artiștii mainstream e bine să fie foarte atenți ce transmit în muzica lor, deoarece, voluntar sau nu, ei sunt și influenceri, contribuind astfel la dezvoltarea unor generații. Altfel, apreciez extraordinar ceea ce fac ei și știu că muncesc foarte mult. Totodată, poate în peisajul românesc din mainstream lipsește diversitatea. În underground, care deja este un gen ce nu mai definește exact zona, există foarte multă diversitate și artiști, care din păcate nu au aceleași oportunități de promovare sau expunere a proiectelor lor. În ceea ce privește muzica în general, aș schimba un pic modul în care această este ajutată să ajungă la urechile românilor.

Eu, personal, am luat de curând decizia de a nu mai participa la concerte publice de genul zilelor de oraș și alte sărbători similare. Am ales să fac asta atât din respect pentru public, cât și din respect pentru mine Prefer să merg să cânt în fața a 200 de oameni veniți special pentru mine la concert, decât să cânt în fața a 10.000 veniți în general pentru mici și bere.

Deși este un drum mult mai greoi, prefer să merg la concerte unde vin oameni care știu ce vor să asculte, care apreciază artistul, care înțeleg eforturile din spatele unui act artistic muzical, care apreciază muzica în general. Nu am nimic cu cei care fac asta și nu îi judec în niciun fel.

Cu cine ți-ai dori un feat de la noi, dintre artiști consacrați, sau de afară?

Nu m-am gândit până acum la un feat cu unul dintre artiștii de la noi, dar sunt deschisă oricând, atâta vreme cât vine vorba despre un proiect muzical interesant. În ceea ce privește artiștii de afară, mi-ar plăcea foarte mult să am ocazia înregistrării unei producții alături de Joe Bonamassa.

Unde te vezi, muzical vorbind, peste 10 ani?

Nu m-am gândit atât de departe. Ma bucur ca mi-am găsit curajul de a scrie piesele mele proprii iar în următorii 2-3 ani mă văd incă în zonă de compoziție. Cred că este o zonă extrem de vastă și e nevoie de timp pentru a o explora. Evident că mi-aș dori și pe 10 ani să fiu tot pe scenă, acolo unde îmi încarc energia cu aprecierile publicului.

Ce alte pasiuni mai ai pe lângă muzică?

E o listă prea lungă... nici nu știu cu ce să încep... cred că mai bine vă spun că îmi place să încerc întotdeauna chestii noi și îmi place să întru un pic în detaliu să înțeleg cum funcționează și cum se fac diverse chestii.

De exemplu au fost suficiente câteva DIY-uri de pe YouTube că să fac câteva tablouri din quilling sau să îmi cumpăr o mașină de cusut ca să îmi fac câteva articole vestimentare și accesorii. La fel s-a întâmplat și cu pictura cu Henna pe lemn și piele, cu mărgelitul, quilting-ul, decoupage-ul și lista poate continua.

În concluzie, eu sunt omul care nu se plictisește niciodată, pentru că întotdeauna găsesc ceva care să mă fascineze.

Pe plan personal cum ești? Ai o relație, ești îndrăgostită?

Pe plan personal sunt foarte bine. Am o familie frumoasă care mă susține și mă acceptă așa cum sunt (viața cu un artist nu e întotdeauna că-n poveste). Sunt îndrăgostită și mă simt iubită. Cred că asta e un aspect extrem de important. Să ai liniște în suflet, în viața de familie și de cuplu mi se pare rezultatul unei relații ideale. Asta trăiesc eu acum.

Cum îți place să te descrii?

Uuuuf... Altă întrebare grea. Eu cred despre mine că sunt un adevărat justițiar... întotdeauna caut dreptatea, corectitudinea și adevarul și le susțin cu toate resursele mele, chiar dacă uneori poate fi împotriva mea. Întotdeauna prefer adevărul dur în detrimentul minciunii frumoase. Mă consider un om altruist, deși uneori pot da dovadă de egoism; Sunt omul care se supăra și se enervează extrem de greu; Am o doză mare de optimism, deși îmi păstrez pragmatismul. Sunt timidă, dar în momentul în care mă simt în largul meu sunt foarte expansivă. Nu îmi place să deranjez sau să supăr pe alții în aceeași măsură în care nu îmi place să fiu deranjată.

Sunt omul care nu judecă și își vede de treabă sa.

Cum te îngrijești? Ce ritualuri de beauty ai?

Regulă nr 1-demachierea și curătarea tenului (în mod special înainte de culcare). Regulă numărul 2-hidratare !!! După fiecare dus/baie !!!!

De câțiva ani am început să nu mai folosesc demachiant din comerț (folosesc uleiul de cocos) și îmi fac singură măștile pentru ten și păr, cremele și batoanele pentru hidratarea corpului (ingredientul de bază fiind tot uleiul de cocoș). Iar pentru răsfăț/relaxare ador o cadă plină cu apă fierbinte, spumă și o lumânare parfumată. Și am grijă întotdeauna să dorm suficient, iar atunci când nu reușesc, recuperez.

Care sunt plăcerile tale vinovate?

Zahărul, ciocolata, bomboanele și înghețata sunt prietenii mei cei mai buni și totodată cei mai cumpliți și nemiloși inamici. Nu-mi imaginez viața fără ei, deși știu că trebuie să stau la distanță... întotdeauna se duce o luptă grea în mintea mea când sunt în prezența lor, luptă pe care de obicei o pierd. (râde)