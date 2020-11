INTERVIU Walter Zenga: ”Aș vrea să șterg anul 2020 din viața mea”

Spre final de 2020, Walter Zenga a acordat un interviu protv.ro în care a vorbit despre cum e viața sa în acest moment, care sunt sentimentele sale pentru România, dar și ce a însemnat această perioadă dificilă pentru el.

Cum se simte Walter Zenga la 60 de ani?

Toată lumea îmbătrânește. Asta este viața, însă depinde foarte mult cum îmbătrânim. Mă simt mai bine acum decât la 40 de ani. Vârsta e doar un număr!

Care este cel mai bun lucru pe care l-ați făcut în viața asta și cel mai mare regret?

Grea întrebare. Sunt foarte multe lucruri bune pe care nu le voi uita niciodată. Dar sunt genul acela de om care nu se uită la ce a fost în trecut, ci mă concentrez doar pe prezent. Regrete? Poate că au fost situații când m-am gândit: Oare de ce nu am făcut invers? Dar nu pot să spun că am regrete...

Aveți doi copii minunați. Walter Junior și Samira. Ce pasiuni au? Și care este relația lor cu sportul?

Walter Jr joacă fotbal, iar Samira e mai liniștită, îi place foarte mult să citească și nu atrasă de vreun sport, pentru moment. Dar nu vreau să îi forțez în niciun fel. Copiii de azi sunt total diferiți de copiii din generația noastră...

Cum ați defini stilul vestimentar?

Eu mă îmbrac simplu și mă simt confortabil în haine sport. Recunosc, nu-mi place genul serios, la 4 ace. Dar, atunci când sunt invitat la un eveniment, mă conformez dress codului.

Aveți un ritual de îngrijire personală? Sau un produs de care nu vă despărțiți niciodată?

Nu pot spune că am un produs preferat. Ca orice bărbat, am o gamă de produse care îmi plac și pe care le tot folosesc. În general, îmi place să fiu în ordine.

Sunteți fidel unui brand anume?

Ca și parfumuri, îmi plac mult cele de la Jean Paul Gaultier, iar ca brand de haine, depinde. Acum, de exemplu, îmi place mult Abercrombie & Fitch, dar schimb mult.

Călătoriți foarte mult. Care a fost cea mai extravagantă vacanță de până acum?

Eu iubesc Ibiza. În acest an, pentru prima dată, nu am fost acolo, dar în trecut mereu m-am dus. Sunt mereu pe drumuri, între Statele Unite, Boston, pentru 3 ani de zile, apoi în Anglia sau în Turcia sau în Serbia sau în Arabia Saudită, România... Mi-a plăcut mult în China, Singapore. Însă extravaganța în cazul meu devine să stau cu niște prieteni adevărați, nu contează unde.

Care este locul în care vă simțiți cu adevărat ACASĂ?

Am spus mereu că mă simt 50% român, dar că în realitate Milano este casa mea și la finalul carierei mă voi întoarce acolo.

Anul 2020 a fost un an ALTFEL pentru întreaga lume. Ce lecție ați învățat în pandemia de coronavirus? Și ce planuri aveți pentru 2021?

Aș vrea să sterg anul 2020 din viata mea. Am învățat foarte multe lucruri despre mine și despre lume. Și am învățat că este cel mai rău atunci când ești dezamăgit. Am stat în Italia în perioada de izolare, la Cagliari. Am învățat că dacă te simți bine cu tine ai câștigat tot în viața asta. Încerc să mă simt bine azi. Azi este cel mai important.Timpul este cel mai frumos cadou pe care ni-l oferă viața.

