Întreaga familie a lui Beyonce a fost testată pentru COVID-19. Care este motivul

Întreaga familie a lui Beyonce a fost testată de coronavirus pentru a putea sărbători ziua mamei împreună.

Dezvăluirea a fost făcută când mama vedetei, Tina Lawson, a făcut anunțul la televiziune. În timp ce în România ziua mamei se sărbătorește pe 3 mai, în America aceasta pică pe dată de 10 mai.

Familia Knowels/Carter va sărbători laolaltă, după ce toată lumea a avut rezultatul testului negativ. Familia îi include pe Daniel Jr, fiul de 15 ani al lui Solagne , pe rapper-ul Jay-Z și copii acestuia și ai lui Beyonce, și anume Blue Ivy, fiica de 8 ani și Gemenii Rumi și Șir de 2 ani.

Vezi și: Miliția modei: Costi Diță fascinat de Beyonce și intrigat de Emilia Clarke

Apărând la emisiunea Tamron Hall show, Tina a dezvăluit: "Am fost testați cu toții. Am primit rezultatele și toată lumea este ok așa că sper că ne putem întâlni cu toții de ziua mamei și să luăm cină împreună."

Beyoncé Giselle Knowles-Carter, cunoscută ca Beyoncé, este o cântăreață de muzică R&B de origine americană. Beyoncé este împreună cu cântărețul american Jay-Z, din anul 2002, iar din anul 2008 aceștia sunt căsătoriți.