Ioana Ginghină, imagini spectaculoase din vacanța în Zanzibar! Actrița arată impecabil în costum de baie

Ioana Ginghină a început anul într-un cadru de vis! Frumoasa actriță se bucură de soare și plajă pe insula Zanzibar, din Estul Africii, alături de iubitul ei și fiica Ruxandra.

La 45 de ani și după o sarcină, Ioana Ginghină reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat.

Drept dovadă stau fotografiile pe care le postează pe Instagram, acolo unde are peste 277.000 de urmăritori.

Ioana Ginghină s-a lăsat fotografiată într-o rochie diafană, cu un decolteu abisal, dar și-n costum de baie, pe marginea piscinei.

Actrița a făcut furori cu postările ei, iar internauții au lăudat-o pentru felul în care arată.



“Nu mai am cuvinte! ce femeie frumoasă! Ești sexy, senzuală și ai cel mai frumos corp!”, “Superbă!”, “Frumusețe de femeie!”, “Fenomenal corp!”, “Ce decolteu sexy! Topmodel”, “Frumoasă și deosebită”, sunt doar câteva dintre mesajele postate de fani.

Cum se menține în formă Ioana Ginghină

Într-un interviu pentru revista Viva, Ioana Ginghină a mărturisit că adoptă un stil de viață sănătos și are mare grijă la alimentație.

„Eu țin dietă de când mă știu, la propriu. Am avut grijă ce mănânc de când eram mică, și asta datorită tatălui meu. Secretul este simplu, dietă toată viața, un stil de viață clar și sănătos. Eu nu am o siluetă de invidiat, dar am o greutate normală, am o piele și un ten sănătoase, o energie și un tonus de invidiat și, în primul rând, sunt sănătoasă. Aceste lucruri nu se pot obține fără ambiție, nu poți face performanță fără efort. Evit zahărul, am grijă la cantitățile de carbohidrați, nu mănânc între mese, fac constant sport… Sunt multe de spus despre dieta mea”, a declarat actrița.

A fost cerută de nevastă de iubitul ei, Cristi Pitulice

Ioana Ginghină a fost căsătorită de două ori. De actorul Daniel Tudorică a divorțat în 2004, iar doi ani mai târziu s-a măritat cu Alexandru Papadopol. Cei doi au divorțat în 2019 și au împreună o fiică, pe Ruxandra.

De mai bine de doi ani, actrița se iubește cu Cristi Pitulice, bărbatul care a și cerut-o de nevastă. Cei doi locuiesc împreună, se înteleg de minune, iar Ruxandra, fiica Ioanei, are o relație specială cu iubitul mamei sale.