Ioana Ginghină lansează un nou joc înainte de sărbători: ,,Cutia Magică a Crăciunului”

Actriţă, bloggeriţă şi antreprenoare de succes, Ioana Ginghină adoră sărbătorile, iar anul acesta are un motiv în plus de bucurie pentru că este pentru prima dată când îi va răsfăţa pe toţi cei dragi ei cu un cadou de suflet, noul său joc ,,Cutia Magică a Crăciunului”, un produs conceput şi realizat de ea în exclusivitate pentru întreaga familie.

,,Jocul se bucură de un feedback bun. Este primul lui Crăciun şi sunt foarte mulţumită. Jocul cuprinde patru ateliere create special pentru perioada Crăciunului. Copii, alături de părinţi pot realiza astfel propriile elemente specifice sărbătorilor. De la o farfurie frumos decorată, la o ghirlandă colorată şi plină de farmec sau o coroniţă de Advent şi o ghetuţă fermecată, toate pot fi găsite în ,,Cutia Magică a Crăciunului”. Absolut toate materialele şi accesoriile de care aveţi nevoie sunt incluse în joc. Sper ca aşa să afle cât mai mulţi părinţi despre el şi să-l ofere drept cadou de sărbători”, a spus Ioana Ginghină despre noul său produs.

Pe lângă pregătirea acestui produs minunat de Crăciun, Ioana Ginghină se declară o mare fană a sărbătorilor şi în fiecare an are grijă să respecte obiceiurile devenite deja pentru ea tradiţii: ,,Ȋncep cu prima tradiție de Crăciun, pe 15 noiembrie, postul Crăciunului, pe care încerc, fără a fi o povară pentru cei din jur să-l ţin. Apoi în jur de Sfântul Andrei, când de obicei este prima duminică a coroniţei de Advent încep împodobirea casei și a curții cu tot felul de decorațiuni și luminițe. Cu siguranţă nu îmi lipseşte Advent calendarul. Fiecare membru al casei are câte unul, însă Crăciunul nu este doar despre cadouri ci și despre fapte bune. Bineînțeles că în fiecare duminică până la Crăciun facem repetiţii, cu prieteni, mâncare, colinde, astfel încât în ajunul Crăciunului vine ultima piesă din Puzzle, bradul și Moş Crăciun”.

Planurile sale pentru perioada sărbătorilor sunt în mare parte stabilite, însă pentru Revelion, actriţa nu s-a decis încă asupra destinaţiei de călătorie. ,,De sărbători plec la Sibiu, la părinţii mei. Ca în fiecare an, Revelionul îl fac cu nişte prieteni la munte, iar după 2 ianuarie sper să putem pleca din ţară. Ȋncă aşteptăm să vedem care este starea de spirit în Europa cu noul virus, dar de plecat sigur plecăm pe undeva, chiar dacă ne decidem în aeroport”, a concluzionat Ioana Ginghină.