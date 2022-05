Ioana Ginghină și-a văzut sora pe stradă, dar nu a cunoscut-o niciodată! Povestea e de film!

Invitată la podcastul lui Măruță, Acasă la Măruță, Ioana Ginghină a vorbit despre momentul în care a aflat că mai are o soră vitregă. Asta după ce mulți ani a crezut că are doar un singur frate vitreg.

"Tata a mai fost căsătorit o dată, iar între cele două căsătorii a mai făcut o fată. Am un frate vitreg, din prima căsătorie, ne-am văzut de două ori în viață, vorbim pe social media. Ne-am cunoscut mari. (...) El e mai mare cu 8 ani. (...) Știam despre el, despre soră nu știam, am aflat mai târziu”, a declarat Ioana Gingină, în timpul podcastului."

Întâlnirea cu sora a fost însă parte dintr-un film:

”Sora e mai mare cu doi sau trei ani, n-o cunosc. La un moment dat eram în Sibiu și mergeam pe stradă și o prietenă cu care eram o salută pe o tipă, nu am văzut cum arată sau cine e, și a zis: ia uite, pe tipa asta o cheamă ca pe tine, Ginghină! Ce curios, că e rar numele Ginghină. Și tatăl ei e tot profesor de sport și o cheamă Dana Ginghină. Și apoi i-a căzut fața. Stai, pe tatăl tău îl cheamă Dan. Stai, e sora ta? Da, e sora mea...Mi-ar fi plăcut să mă opresc, să o văd. Ea trecuse pe stradă, nu am oprit. (...)Eu am adus vorba cu ai mei, dar ei se făceau așa că..."

