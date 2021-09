Ioana Ginghină: "Vreau să fiu ca J. LO"

După divorțul de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină s-a reinventat, atât fizic, cât și emoțional.

La 44 de ani, Ioana e de părere că partea cea mai frumoasă din viața ei abia acum urmează și afirmă pentru Cancan

„Eu întotdeauna m-am uitat la vedetele de peste Ocean, mai în vârstă decât mine, și întotdeauna ziceam: «Când o să fiu mare, vreau să fiu ca …» Și, acum, zic: «Când o să fiu mare, vreau să fiu ca J. LO» pentru că, pe lângă felul în care arată, are un foarte mare succes.





Mi se pare că acum face mai multe filme ca niciodată, acum cântă mai mult ca niciodată, acum e mult mai vizibilă și mi se pare că arată și cel mai bine ca niciodată. La mine, acum, oricât de bine aș fi pe partea sentimentală, pentru mine nu mai este căsătoria un obiectiv. Dacă e să fie, să fie și vreau să mă bucur, să iubesc, să fiu iubită, dar nu mă mai interesează să bifez lucrurile. Cred că vine și datorită vârstei, mai ales când ai de toate. Pentru că am casă, am mașină, am copil și vreau doar să mă bucur de viață cu oricine ar fi și cum ar fi. Nu e neapărat să fie soțul sau acest iubit!”.

Prima dată, Ioana s-a căsătorit la 21 de ani, iar a doua oară s-a măritat în 2009, cu actorul Alexandru Papadopol, tatăl fetiței ei, Ruxandra. După divorțul de acesta din urmă, a ales să petreacă o perioadă singură, să se regăsească, după care a luat-o de la capăt. Acum însă planifică al treilea mariaj și, așa cum se spune și în popor, speră să fie cu noroc. Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie de Cristi, bărbatul cu care actrița are o relație de peste un an.



FOTO: IOANA GINGHINĂ INSTAGRAM / SHUTTERSTOCK



