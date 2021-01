Ioana Grama, apariție incendiară pe Instagram! Cum s-a fotografiat una dintre cele mai sexy influencerițe

Ajunsă la 27 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în luna decembrie, Ioana Grama este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România.

Urmărită de peste 350.000 de persoane pe Instagram, frumoasa tânără a fost votată drept Best Lifestyle Influencer în 2018 și Best Fashion Influencer în 2019, iar postările ei din mediul on line adună zeci de mii de like-uri fiecare.

În urmă cu mai puțin de 24 de ore, Ioana Grama și-a surprins fanii din mediul online cu o postare de-a dreptul incendiară, demostrând încă o dată, dacă mai era nevoie, că este o femeie foarte sexy: celebra influenceriță a postat o fotografie realizată în cadă, în care apare nud!

„Să nu-ți ceri niciodată scuze că ești cine ești”, a scris Ioana Grama în dreptul fotografiei care a adunat aproape 20.000 de like-uri în doar 12 ore.

Comentariile din dreptul imaginii nu au întârziat să apară, iar cei mai mulți fani au fost de părere că Ioana Grama arată foarte bine. „Impecabilă. Semnat: noi toți cei care am dat cu zoom”, „Fără cuvinte”, „Sexy mama” și „Ce tatuaj interesant pe sân. Ce scrie?” au fost doar câteva dintre reacțiile internauților.

Cu un an în urmă, Ioana Grama își surprinsese și fanii de pe blogul personal cu un alt set de fotografii care erau realizate în timp ce se afla sub duș și în care apărea tot nud.

