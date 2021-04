Ion Țiriac a spus că a avut coronavirus și a dezvăluit ce vaccin anti-COVID-19 și-a făcut

Este unul dintre cei mai bogați români, peste aproximativ o lună împlinește 82 de ani, iar acum a făcut unele dezvăluiri despre viața sa.

Ion Țiriac, căci despre el este vorba, a afirmat recent că a avut coronavirus, dar a dezvăluit și ce vaccin anti-COVID-19 și-a făcut.

„Am avut norocul norocului, am trecut prin COVID-19 fără să simt, aproape nu știam că am boala, la vârsta asta tânără la care sunt. N-am avut absolut niciun simptom. Se întâmplă, mai bine așa decât altfel. Am fost la un test de rutină, am fost în Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiică-mea, care a luat-o de la Universitate. Am trecut toți peste cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Având în vedere că mi-a venit rândul la vaccin, am făcut amândouă dozele. L-am făcut pe cel pe care mi l-a dat, mi se pare că Pfizer. Este un vaccin ca toate vaccinurile. N-ai cum să nu-l faci, dacă ai puțină minte în cap”, a spus Ion Țiriac, potrivit Gazeta Sporturilor.

foto: Agerpres

