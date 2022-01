Ionuț Ciocia, despre momentul de cumpănă din viața sa: "Era să dau colțul"

În podcastul DA BRAVO al lui Mihai Bobonete, Ionuț Ciocia a vorbit despre cele mai plăcute amintiri, dar a rememorat și un moment de cumpănă.

Citește și De ce ar fi murit Mihaela Galani! Ce spune raportul INML

Actorul a povestit:





"Acum vreo 12 ani era să dau colțul, am făcut o pneumonie foarte urâtă peste care s-a suprapus stafilococul auriu. Doamna doctor de la Spitalul Municipal i-a zis soției mele, are șanse 50 cu 50. Am stat în spital vreo două luni de zile, iar la terapie intensivă două săptămâni. Nu pe aparate, am stat mai protejat să nu iau alte infecții. De atunci, am acest geamăt când dorm, zici că fac sex". (râde).

În orice situație însă, Ionuț Ciocia își păstrează umorul caracteristic:





"Ce mă doare la 50 de ani? Până mă încălzesc dimineața...zici că sunt Trabant...Glumesc, fiecare vârstă e frumoasă, depinde cum o trăiești și cum ți-o asumi."

Ionuț Ciocia este căsătorit cu o femeie care are o meserie diferită față de cea a actorului: este de profesie expert contabil. Cei doi au împreună gemeni – Alexandru Ștefan și Medeea Maria. Se pare că micuții îi urmează calea tatălui. Fetița este extrem de atrasă de partea artistică, însă băiețelul este mai timid.

LAS FIERBINȚI POATE FI VĂZUT ȘI PE VOYO.RO

Vezi și video: