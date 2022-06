Ionuț Popa, planuri mari după Survivor România: “Vreau să intru în Cartea Recordurilor!”

Ionuț Popa este unul concurenții care au ajuns până în semifinala Survivor România 2022. Fostul Războinic a părăsit competiția, după ce publicul a decis ca-n finală, alături de Alex Delea , să meargă Elena Chiriac.

Ionuț s-a întors la viața din România și la marea lui pasiune: sportul. Fostul concurent de la Survivor le este recunoscător fanilor pentru toată susținerea și îi ține la curent cu toate activitățile sale.

Recent, “Spartanul” a postat un mesaj de mulțumire pentru cei care i-au fost alături pe parcursul competiției, dar și după terminarea ei.

“Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru susținere, pentru că ați fost și încă mai sunteți într-un număr atât de mare lângă mine. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi în aceasta ipostază frumoasa de a fi iubit și apreciat la o scară așa de mare. Trăiesc momente unice și sper să nu se oprească aici. Îmi pare rău că v-am dezamăgit și nu am adus trofeul acasă. Sunt un om pozitiv si știu că totul se întâmplă cu un motiv în viața asta. Am fost și voi fi un om puternic, cu onoare și demnitate”, a scris Ionuț pe contul de Instagram.

Fostul Războinic are planuri mari și recent s-a întors în sala de forță.

“Am ales să mă duc la sală după 5 luni de Survivor și am rămas super șocat (...) Am ales să fac un antrenament de upper body și acolo a venit șocul șocurilor pentru că dacă înainte făceam 23-30 de flotări dintr-o serie, acum am reușit 5 (...) Nu mai am rezistență, nu mai am forță, nu mai am absolut nimic”, a povestit la InstaStories Ionuț, care are de gând însă să revină rapid în competiții și să facă performanță.

“Acum încep de la zero (...) De luna viitoare încep competițiile, prima este chiar Spartan și eu o să fac un vlog foarte fain de acolo. Vreau să intru în Cartea Recordurilor la cele mai multe burpees (n.red exercițiu multifuncțional și multi-articular care, în combinație, conține mișcări ale celor mai eficiente patru exerciții de forță și rezistență, precum ghemuit, sărituri la bară, flotări și sărituri) făcute într-o oră. Recordul actual este de 951 parcă. Eu ajunsesem înainte de a intra în competiția Survivor la 840. Va fi foarte multă muncă! Dar mie îmi place să muncesc, pentru că fără muncă nu vin rezultate”, a mai spus Ionuț.

Fotografii: Instagram/ Survivor