Irina Fodor, concediu pe timp de pandemie: "Înainte de vacanța asta, am trecut prin toate stările"

Foarte mulți se feresc să plece în vacanță, mai ales în străinătate, în perioada pandemiei, iar dacă o fac, își iau măsuri suplimentare de precauție și se confruntă cu emoții mari.

Este și cazul Irinei Fodor, care scrie pe blogul personal:

"Înainte de vacanța asta, am trecut prin toate stările. Ca și celelalte vacanțe făcute pe barcă, o mare parte din cheltuieli erau achitate din ianuarie, căci așa se procedează atunci când antamezi genul ăsta de vacanță. (…) Mă rog, când în martie ne-au lovit pandemia și starea de urgență, aproape că îmi luasem gândul de la a mai călca peste hotare, dar și de la banii dați deja.





Până în ultimul moment am așteptat ca să plătim ultima tranșă de bani pentru excursia la care visasem toți, tot anul."







Irina povestește cum a început vacanța de care și pentru care, inițial, i-a fost teamă:

"Așadar, ne-am luat până la urmă inima în dinți și am plecat. 3 bărci pline de prieteni, asta însemnând aproape 30 de cetățeni, că noi așa plecăm, cu gașca extinsă. Ne-am făcut asigurări medicale de călătorie, am completat declarația de trecere prin Bulgaria și Doamne-ajută! Din România până în Volos am mers cu mașinile. E un traseu de vreo 10 ore, dar cu multe povești și câteva opriri rapide, trece timpul cât ai clipi.





Din fericire, nu am întâmpinat niciun obstacol pe drum, dimpotrivă, a fost foarte liber și am trecut repede de vămi, și fără să tragă nici unul dintre noi bățul ăla scurt cu testare de Covid la graniță. Bine, noi am plecat pe 26 iunie, și nu părea că sunt prea mulți turiști dornici de aventură în perioada aia.În portul din Volos, Alex, skipperul nostru ne-a condus la bărci, ne-a făcut instructajul și apoi ne-am apucat să ne aducem bagajele. După aceea am făcut cumpărături cu de-ale gurii pentru o săptămână și ne-am pornit la drum. Aa, am uitat să vă zic: anul acesta am luat un catamaran și a fost o alegere foooarte bună, pentru că am avut o grămadă de spațiu să ne gospodărim. Asta pe lângă luxul de nedescris în care fiecare cabină avea baie proprie.





În prima seară ne-am oprit într-un golfuleț cu doar două taverne, unde am făcut masă mare, ca la nuntă și ne-am făcut planurile pentru următoarele zile: în ce golfuri oprim, ce vizităm când ajungem pe mal și așa mai departe. Din start am observat lipsa altor turiști, mai ales pentru că, în marinele în care “parcam”, ca să zic așa, era aerisit rău de tot, față de alți ani, când de abia găseam câte un locșor unde să înghesuim bărcuțele.

Cu adevărat ne-am dat seama că suntem singuri sub soarele Greciei atunci când am ajuns în Skopelos, unde am vizitat un orășel fermecător, pe nume Glossa. (…) Altfel, grecii, oricum ospitalieri de felul lor, parcă ne-au primit de două ori mai încântați anul ăsta. Păpica la masă venea repejor, pește proaspăt și fructe de mare aveau, vin bun la fel- trai pe vătrai.

În câteva localuri ne-au separat, adică ne-au împărțit la mese diferite, în altele nu. Oricum, per ansamblu, par destul de relaxați pe treaba cu Covidul. Personalul de la restaurante poartă mască și ai aproape întotdeauna pe masă dezinfectant. La fel și prin magazinele mai mari. În rest, însă, nu prea am văzut să poarte.





În altă seară, am avut o aniversare în gașcă, iar skiperii ne-au oprit într-un colț de insulă, cu o plajă pustie și o tavernă unde am păpat tare bun. Evident, cheful a continuat pe malul apei cu o baie în mare sub clar de lună.



Deși înainte de vacanța a avut emoții, cocluziile Irinei sunt îmbucurătoare:



“Ce e e spectaculos la o vacanță de genul ăsta, e că nu ai cum să te plictisești: marea și golfurile îți oferă într-una alte lucruri de care să te minunezi: într-o zi am hrănit lebede albe și negre într-un colț de port, în altă zi am văzut delfini în larg, altădată am aruncat peștilor din marină bucăți de pâine și i-am privit minute în șir.





În fiecare an m-a fermecat viața asta pe barcă, dar vara asta chiar mi s-a părut că am traz lozul norocos, mai ales în situația asta ciudată în care ne aflăm.”



