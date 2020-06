Irina Fodor, perfectă în costum de baie, în "vacanța oamenilor mari"

Irina Fodor a anunțat acum câteva zile că a venit momentul pentru..vacanța adulților.

Mai precis, a scris pe rețelele de socializare: Citește și Timișoreana, campanie de strângere de fonduri pentru medici | 1 milion de lei către Crucea Roșie "O dată pe an, timp de o săptămână, ne distrăm doar noi, adulții, ca la 18 ani. Azi începe vacanța oamenilor mari! Fotografiile postate până acum de vedetă arată că tânăra e incredibil de frumoasă și arată perfect în costum de baie. "







Irina ți Răzvan Fodor s-au cunoscut în 2007, când ea era studentă la Facultatea de Jurnalism şi făcea hosting si figuraţie specială la Buftea. Inițial au fost foarte buni prieteni, după care s-au îndrăgostit.



Pe vremea când avea un blog, Răzvan chiar a povestit cum s-a desfăşurat…operațiunea de cucerire a celei ce urma să îi devină soție:



"Nu s-a întâmplat nimic, nici un sărut, nici un ținut de mâna, doar o invitație nevinovată la un botez al copilului unui prieten…și un prim test, să spunem așa.(…)I s–a tras scaunul de sub fund. Da! Exact de sub fund! Nu doar ei, ci tuturor femeilor și soțiilor din gașcă care au venit foarte simandicos aranjate la un asemenea eveniment. (Fraților, era doar un botez! Hai să ne relaxăm și să ne simțim bine, zic) A ras cu hohot(…)Plăcut surprins, mirat și contrariat, am trecut peste primul hop…"

PE PRO TV PLUS AI ÎN EXCLUSIVITATE "SHARE ÎN BUCATE":

FOTO: FACEBOOK IRINA FODOR