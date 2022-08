Irina Rimes, detalii neștiute despre trecutul ei: „Am avut depresia emigrantului”

Irina Rimes trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Se bucură de un succes răsunător, are o mulțime de fani care o susțin, iar din punct de vedere personal toate s-au așezat la locul lor. Ca în cazul multor vedete care au pornit de jos, și Irina Rimes a traversat momente dificile, însă până la urmă și-a găsit puterea să treacă mai departe. Iată ce dezvăluiri a făcut despre mutarea în România, acum 10 ani:

Irina Rimes se numără printre puținele vedete de la noi din țară care nu ocolesc subiectele sensibile și care, bineînțeles, aleg să vorbească deschis chiar și despre cele mai sumbre momente din viața lor.

În urmă cu 10 ani, frumoasa cântăreață, originară din Republica Moldova, s-a mutat la noi în țară, la București, iar adaptarea nu a fost deloc ușoară. Chiar și așa, cu timpul, solista și-a făcut curaj și a arătat întregii lumi cât de talentată este, cucerind astfel inimile tuturor.

„Nu pot nega că, la început, mi-a fost mai greu. Cu timpul, m-am obișnuit. Am avut momente și în care pot spune că am avut depresia emigrantului, însă, din fericire, am reușit să trec repede peste. Pentru asta am să le mulțumesc colegilor mei moldoveni, care au fost alături de mine și m-au susținut.

Cu timpul, bineînțeles că mi-am făcut prieteni noi în industrie și totul a devenit din ce în ce mai familiar. Nu am avut niciodată complexe din cauza accentului, căci până și în ziua de astăzi el nu a avut de suferit. Am dobândit un vocabular mai bogat în limba română, la schimb, și, în general, am văzut și am simțit doar evoluție”, a povestit Irina Rimes într-un interviu pentru VIVA!

Irina Rimes: „Și greșelile își au rostul lor”

Nu mai este un secret faptul că artista a suferit, la un moment dat, din dragoste, însă recunoaște că din greșelile pe care le-a făcut a învățat foarte multe, devenind astfel „suma experiențelor” ei.

„Și greșelile își au rostul lor, ele te formează, te fac ceea ce ești astăzi, te fac să vezi viața așa cum o vezi acum. Iar într-un final, devii suma experiențelor pe care le ai de-a lungul vieții și, din punctul meu de vedere, tot ce poți să faci este să te bucuri, nu să regreți”, a mai povestit artista pentru sursa citată anterior.

Sursa foto: Instagram/Irina Rimes

