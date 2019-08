Irina Rimes va lansa o piesă în limba română cu un DJ de talie mondială. „Sunt foarte entuziasmată”

2019 este cel mai prolific an al Irinei Rimes în ceea ce privește colaborările externe. Artista dezvăluie într-un interviu acordat PROTV.RO ce surprize are pentru fanii muzicii ei și cum a evoluat ea în plan muzical în ultimul an.

Irina Rimes a semnat deja două colaborări de excepție cu DJ-l turc Mahmut Orhan. A lucrat cu el la realizarea pieselor Schhh și Hero, iar acum pregătește un parteneriat cu un alt artist de talie mondială. Irina Rimes, care contină aventura la Vocea României din postura de antrenor, vorbește deschis cu PROTV.RO despre cum a fost anul 2019 pentru ea.

Cum s-a materializat colaborarea cu Mahmut Orhan? Știu că ați mai avut un proiect muzical comun prin luna mai, piesa Schhh

„Eu am făcut cunoștință cu un prieten de-ai lui în 2017, când am fost cu DJ Sava în Astana. Acolo, la o cină, ne-am împrietenit și am început să-i trimit piese pe care le scriam cu Alex și Coco prin studio. I-a plăcut piesa asta, Hero, pe care am lansat-o acum. Nu m-am așteptat. Mi-a mai trimis și el instrumentale la care i-am făcut eu versuri și linii, am colaborat la o reclamă acolo în Turcia, numai că piesa, fiind pentru o reclamă, a trecut cumva neobservată. Abia acum câteva luni am lansat un clip animat pentru ea, în Berlin, cu o dansatoare foarte, foarte talentată, cu care vreau să mai colaborez.”

„Uite așa am stabilit o colaborare de lungă durată, pentru că urmează și a treia piesă, care o să fie în limba română. Ceea ce e neobișnuit pentru un feat cu un DJ mare de afară. Eu sunt foarte entuziasmată de a treia piesă care va veni. Se numește Nu vreau și e o piesă specială pentru mine, cred că una dintre cele mai iubite piese pe care le am și această colaborare mi se pare mare pentru că numele de pe ea este mare, Mahmut Orhan e un DJ mare. Pentru mine e o realizare foarte mare și mă bucur că am ajuns aici.”

Când veți lansa piesa în limba română?

„Nu știu exact, dar cred că undeva prin toamnă. Tot atunci mai pregătesc o colaborare cu un artist de afară, cu care mi-am dorit să colaborez dintotdeauna. E o surpriză deocamdată, nu dezvălui mai multe. Da, anul 2019 e anul colabărărilor. Pregătesc o piesă și cu Zdob și Zdub și mai vin vreo câteva.”

Te regăsești în această zonă deep house, indie dance sau e un suport audio perfect pentru versurile tale?

„Mă regăsesc în tonurile lui și în DPM-ul lui. Pentru mine, Mahmut e DJ-ul care se pliază cel mai bine pe nevoile mele ca artist. Această colaborare cu el este, cred eu, una dintre cele mai reușite, având în vedere că ne înțelegem foarte bine la capitolul muzică.”

Irina Rimes la Vocea României. FOTO: PRO TV

Cum ai descrie etapa muzicală în care te afli? Când ai lansat Cosmos, ni te-ai dezvăluit cum puțini au curajul să o facă

„Când am scris Cosmos și toate piesele de pe el eram doar o fată boemă, într-un studio, eu cu muzica mea și nu încercam neapărat să fac pe plac lumii, ci doar scriam ce simțeam. În momentul ăsta fac exact același lucru la studio, doar că în viața reală Irina de azi are mai multe responsabilități decât avea înainte. Are oameni în echipă pe care trebuie să-i țină alături. Sunt mulți oameni cărora trebuie să le acord energie, pe care înainte o foloseam doar în studio, iar acum trebuie s-o folosesc și la Vocea României. E mai greu. De aceea, când mă întreabă cineva: Ce sfaturi ne dai în materie de carieră? Eu le spun: Gândiți-vă dacă chiar vreți să faceți asta, fiindcă s-ar putea să reușiți și să nu vă placă.”

Filmați Vocea României, sezonul 9. Pe nesimțite, ai rămas singura fată în gașca de antrenori. Ce înseamnă asta pentru tine?

„Nu e o mare deosebire. Eu mă simțeam bine și cu Andra lângă mine, mă simt bine și între trei bărbați, trei mari oameni ai industriei muzicale românești. Trei oameni foarte diferiți și trei bărbați pe care eu îi respect foarte mult pentru muzica și activitatea lor. Se poartă frumos cu mine. Nici c-ar avea încotro, pentru că dacă n-ar face-o ar fi judecați de publicul feminin de la Vocea, care sunt și publicul lor.”

Cei patru antrenori de la Vocea României, sezonul 9. FOTO: PRO TV

Ai spus că primul sezon a fost de acomodare. Le poți ține piept băieților în sezonul 9?

„Și anul trecut mi-am propus să câștig și am fost foarte, foarte aproape. Îmi propun și anul acesta să triumf, fiindcă m-am acomodat deja cu acel scaun. Anul trecut, când s-a terminat Vocea României, parcă s-a terminat tot. Îmi ziceam: Ok, acum ce mai fac? A, mă închid în studio și scriu muzică până începe următorul sezon de Vocea. E un mare challenge, ca un examen de Bacalaureat.”

Ai un stil vestimentar aparte, ne-ai vorbit de el. Ce schimbări simți nevoia să faci din când în când, în ceea ce privește look-ul tău?

„Fac schimbări, și asta pentru că în ultimul timp am observat că mă plictisesc foarte repede. La Vocea României, lucrurile au început să capete o viteză foarte mare și un tumult de activitate. Atunci când nu se întâmplă nimic, parcă îmi doresc să se întâmple, totuși, ceva. Și dacă nu se petrece nimic în afară, vreau să se întâmple ceva în mine, în interior. Și atunci au loc tot soiul de schimbări de mood, de concepții, de perspective în care intră și stilul vestimentar sau cum arăt.”

Obișnuiești să-ți vopsești părul?

„Nu țin neapărat să mă vopsesc, îmi place brunetul pe care-l am. Îmi place echipa de styling pe care o am și am stabilit de comun acord cum să mă port cât mai natural, să nu fie nimic forțat la mine. Trebuie să recunosc că primele idei au venit de la ei, nu de la mine, iar eu a trebuit să mă acomodez. Dar am avut o energie comună de a face ca lucrurile să arate bine.”