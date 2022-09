Irinel Columbeanu a dezvăluit de ce femeie faimoasă a fost îndrăgostit: „Eram colegi”

Ajuns la 65 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în primăvară, Irinel Columbeanu este departe de afaceristul prosper care era odată.

Din păcate, Irinel Columbeanu nu și-a pierdut doar averea în ultimii ani, ci și-a pierdut și imaginea de bărbat care poate cuceri orice femeie din țară. Mai ales că prin patul lui au trecut, de-a lungul timpului, mai multe vedete, printre care Monica Gabor, Romanița Iovan și Anna Lesko.

Într-un interviu acordat recent celor de la Playtech, Irinel Columbeanu și-a amintit de o femeie faimoasă de care a fost îndrăgostit pe vremea când era doar un adolescent. Aceasta era nimeni alta decât Monica Macovei, politician ce a canditat inclusiv la alegerile prezidențiale din anul 2014.

„Am fost coleg cu Monica, fata profesoarei de biologie. Care se chema Gherghescu. Apoi a ajuns faimoasă, acum o cheamă Monica Macovei. Eram colegi de bancă, în liceu. Ne înțelegeam bine, mă mai ajuta și cu cursurile și cu copiatul. Era drăguță, am fost îndrăgostit de ea o perioadă. Nu am mai ținut însă legătura cu ea. Învăța bine, avea note mari. Începeam școala pe 15, îmi plăcea să-mi văd colegele în uniforme. Erau frumoase, aveau sarafan. Am avut șnur galben, la un moment dat”, a spus Irinel Columbeanu.

