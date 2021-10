Irinel Columbeanu a povestit cum se simte după COVID-19, dar și cum a reacționat fiica lui când a aflat că e internat

Irinel Columbeanu a ajuns la spital la finalul lui septembrie, după ce a ieșit pozitiv pentru COVID-19.

La o televiziune de știri mondene a povestit că acum e negativ în teste, dar că a rămas cu unele sechele. E însă optimist și crede cu tărie că își va reveni complet:

”Obosesc repede! Eu simt că, în timp, voi recupera și acest mic handicap care a mai rămas. În spital nu am avut stări mai grele, am ajuns acolo, am fost internat și am observat că nici eu și nici ceilalți colegi de salon nu aveam manifestări violente."





Despre reacția Irinei Columbeanu, avută când a aflat că tatăl ei are Covid-19, Irinel a povestit pentru FANATIK:

„I-am povestit din prima seară exact cum s-a întâmplat, comunicând și cu imagine pe FaceTime am avut ocazia să îi arăt și cum arată spitalul, ba, la un moment dat, chiar și din asistentele îmbrăcate toate în costumul de protecție. Cred că deschiderea mea și faptul că a putut singură să constate că eram bine îngrijit i-a domolit îngrijorarea." FOTO: IRINEL ADRIAN COLUMBEANU INSTAGRAM

