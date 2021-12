Irinel Columbeanu, confesiuni despre fostele iubite. De ce s-a despărțit de Anna Lesko

Irinel Columbeanu a dezvăluit aspecte picante din viața sa, în primul volum din trilogia autobiografică – „Istoriile unui vehement – Ipocrația”. Fostul milionar vorbește despre marile sale iubiri, printre care relația cu Anna Lesko, care s-a sfârșit brusc.

Scrisul e terapie pentru Irinel Columbeanu , fostul milionar de la Izvorani care s-a întors în timp pentru a pune pe hârtie cele mai importante momente din viața sa. Afaceristul vorbește deschis despre fostele sale iubite, fiecare specială în felul ei, care i-au influențat viața și devenirea.

În prima parte a trilogiei autobiografice, Irinel Columbeanu îi dedică spațiu generos Annei Lesko, cu care a avut o relație de 8 ani la începutul anilor 2000.

„Cartea începe cu nașterea mea și se termină cu sfârșitul anului 2002, cu călătoria mea la Paris împreună cu Anna Lesko, pentru a mă reface după un moment critic din viața mea”, a spus Columbeanu pentru impact.ro.

Cum s-au cunoscut Irinel Columbeanu și Anna Lesko

La vârsta de 38 de ani, Irinel Columbeanu a pus ochii pe o dansatoare din Republica Moldova care venea să performeze pe Litoral. S-a îndrăgostit pe loc și i-a cerut să-l însoțească la o petrecere. Ea avea 17 ani și nu vorbea limba română.

„A doua zi, la party, toată lumea îl întreba cine e frumoasa fată cu care a venit. Cei însurați îl luau chiar deoparte ca să îi șoptească întrebarea, dar Ili nu răspundea nimic. Oricum, nu ar fi știut ce să le spună”, scrie Columbeanu, la persoana a treia, în cartea sa.



Irinel Columbeanu și Anna Lesko, la începuturile relației lor. FOTO: PROTV Magazin

„Lângă Irinel am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele”, dezvăluia Anna Lesko ani mai târziu.

Însă, relația lor s-a sfârșit brusc și brutal, fiindcă nu era privită cu ochi buni de oameni din intimitatea lui.

De ce s-au despărțit Irinel Columbeanu și Anna Lesko

Deși au rezistat 8 ani împreună, relația lor a fost mereu contestată de părinții lui Irinel. Fostul milionar a dezvăluit că s-a ajuns până acolo încât Anna să fie dată afară din casă.

„Anna a fost alungată de părinții mei din vila de la Izvorani. Nu au agreat-o de la bun început. Tatăl meu, la un moment, i-a spus ‘Ieși din casa fiului meu, rusoaico!’. Așa s-a terminat relația noastră”, a mărturisit Irinel Columbeanu.

Fotografii: Agrepres/Irinel Columbeanu Facebook/@anna_lesko

