Iubita lui Dorian Popa, dezvăluiri din viața de cuplu: „Am pierdut inelul”

Chiar dacă nu apar foarte des împreună, Dorian Popa și Claudia Iosif au o relație foarte solidă, iar în ultimul timp tot mai multă lume afirmă că aceștia se pregătesc nu doar de nuntă, ci și să devină părinți.

Așa cum deja ne-am obișnuit în ultimii ani, cei mai curioși de viața vedetelor sunt fanii din mediul online, iar cea supranumită Babs a dorit să facă lumină în privința unei posibile sarcini. Întrebată de internauți dacă este gravidă, iubita lui Dorian Popa a oferit un răspuns amuzant.

„Nu, doar am luat câteva kilograme în plus. Am mâncat multișor în pandemie”, a spus pe instastory Claudia Iosif.

Fanii au mers și mai departe și au întrebat-o pe partenera de viață a artistului dacă urmează să facă nunta. „Da, am fost cerută, dar am pierdut inelul”, a fost răspunsul ei.

foto: Instagram Claudia Iosif

Vezi și: Cine e rusoaica-fenomen Anastasiya Kvitko, supranumită "Kim Kardashian a Rusiei"