Iubita lui Dorian Popa le-a răspuns fanilor la întrebarea „Când faceți și voi un bebe?”

El are 31 de ani, ea are 38 de ani, dar se iubesc de ani de zile și toată lumea se întreabă când vor face nunta și un copil. Dorian Popa și partenera lui, Claudia, căci despre ei este vorba, nu se grăbesc, însă pare că se gândesc serios la viitor.

Recent, iubita lui Dorian Popa a afirmat pe Instagram, la story, că toată lumea o întreabă când va face un copil și a încercat să le satisfacă și curiozitatea fanilor. „Sunt sătulă de întrebarea asta până peste cap! Când vrea Dumnezeu”, a spus Claudia.

Apoi, deranjați de modul în care ea a răspuns, fanii au insistat: „Păi normal că te întreabă lumea de copil, că doar ai 38 de ani. Nu e după Dumnezeu”.

Partenera de viață a arstistului nu prea a fost mulțumită de ce i-au scris fanii, astfel că a ținut să le dea un răspuns pe măsură: „Oameni buni, ce aveți cu mine? Pe bune... Dacă am 38 de ani și nu am copil, sunt handicapată sau ce am? Sunt foarte fericită așa cum sunt! Am trei copii blănoși foarte drăguți”.

