Iulia Albu a devenit designer de măști: "Îmi este extrem de clar că masca va deveni noul accesoriu "it"

Iulia Albu a devenit designer de măști, pentru toate femeile care vor să fie bine îmbrăcate și…bine apărate.

Măștile propuse în colecția La Masque sunt făcute manual din bumbac dublu stratificat, reutilizabile și ușor de întreținut. Săptămânal, vor apărea modele noi, unele unicat, iar criticul de modă are în vedere în jur de 50 de modele. Prețurile sunt cuprinse între 50 și 100 de lei.

Unul dintre modele este masca decupată, pe care Iulia o prezintă drept mască cosplay (de recuzită) și este destinată femeilor care vor să fie șic în poze, filmări sau în interior, în cadru foate restrâns, unde nu sunt supuse niciunui pericol.



Vezi mai multe modele de măști în GALERIA FOTO de mai jos



Iulia Albu afirmă:

„Viața noastră s-a schimbat radical și, cu siguranță, schimbările nu se vor opri aici! Îmi este extrem de clar că masca va deveni noul accesoriu "it", nu al sezonului, ci al perioadei următoare. Decizia a venit ca urmare a solicitarilor clienților, dar și pentru că, realist vorbind, va deveni imposibil să îți compui o ținută în componența căruia să nu intre acest item.”





"Ca noutate absolută am introdus masca cosplay, care nu este destinată purtării în afara locuinței, dar pentru care am avut foarte multe solicitări, după ce eu am purtat una La Măruță, am decis să fabric și așa."

"Pasiunea mea pentru măști s-a născut acum mult timp și vine ca urmare a influenței mătușii mele, regretata actriță de teatru Ileana Focșa. In plus, am purtat măști de-a lungul timpului, multe înregistrate la OSIM. De exemplu, în 2014 am purtat o mască chirurgicală care a avut impact asupra opiniei publice.





Clienta Iulia Albu Les Merveilles poate fi orice femeie care își dorește ca ținuta ei să spună mai mult despre ea decât jobul pe care îl are. "

După ce a lansat colecția de măști pe paginile ei de socializare și pe iuliaalbu.com , vedeta are și un mesaj pentru toate fashionistele:

“Ținuta ta nu trebuie să te transforme în membru al unei armate stilistice. TONUL TĂU va da ritmul. Poartă o masca reutilizabilă care va adauga întregii tale ținute un aer stylish. Simte-te En Provence în griul orașului. Zâmbește! Ești TU și asta este tot ce contează! Masca va deveni un limbaj, o nouă modalitate de a comunica, fără cuvinte. Romantică? Păstrează misterul cu această masca împodobită cu volane luxuriante ce îți va înnobila ținuta, păstrând-o într-o notă elegantă, fără a riscă excentricul. Recomandată pentru ținute office with a twist și new era festival looks!”

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA CE POVESTEȘTE IULIA ALBU DESPRE NOUA COLECȚIE DE MĂȘTI

FOTO: IULIA ALBU ARHIVA PERSONALĂ



IULIA ALBU INSTAGAM