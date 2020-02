Iulia Ionescu, noua prezentatoare iLikeIT: „Aparent, Instagram este un mediu fericit”

iLikeIT revine la PRO TV la 29 februarie, cu informații calde din internet și tehnologie, dar și cu un nou prezentator. Iulia Ionescu se declară entuziasmată că se poate conecta cu fanii emisiunii.

Iulia Ionescu are 30 de ani, este căsătorită și are 10 de ani de experiență în televiziune. În ultimul an a fost omul din spatele știrilor din tehnologie pe care le-ați văzut în cadrul Știrilor PRO TV. Înainte să ajungă aici a prezentat emisiunea dedicată noutăților din tech și social media la Digi24.

Este blogger și are o relație specială cu rețelele sociale. Iulia Ionescu dezvăluie în acest interviu ce înseamnă pentru ea provocarea iLikeIT, dar și lucruri pe care nu le știați despre ea.

Care e cel mai important lucru pe care îl știe lumea despre tine?

„Cel mai important lucru pe care îl știe lumea despre mine este că îmi place ceea ce fac. Sunt un om foarte creativ și cred că asta se vede atât în reportajele și materialele pe care le-am făcut de-a lungul timpului, cât și în activitatea mea din social media.”

Ce AI VREA ca lumea să știe despre tine și nu știe încă?

„Aș vrea ca oamenii care mă urmăresc pe Facebook, Instagram sau chiar și la televizor să vadă și să înțeleagă și cât de multă muncă este în spatele a tot ceea ce fac. Îmi place să le arăt celor care mă urmăresc în online imagini din culisele televiziunii. Sunt, însă, zile când nu reușesc să fac asta, deși mi-aș dori.”

Cu ce gânduri pornești la drum în proiectul ăsta special iLike IT? Ce înseamnă pentru tine să prezinți această emisiune?

„Sunt foarte entuziasmată. Cred că ăsta e cuvântul care îmi descrie cel mai bine starea de acum. Abia aștept ca lumea să vadă materialele la care am lucrat în ultima perioadă. Îmi doresc ca informațiile despre tehnologie și social media să ajungă la un public cât mai larg. Să-i ajut pe oameni să vadă noile tehnologii așa cum le văd și eu. În noul sezon vom vorbi foarte multe despre inteligență artificială, sustenabilitate, 5G și nu numai.”

Ce relație ai cu rețelele sociale? Unde petreci cel mai mult timp?

„Cel mai mult timp îl petrec pe Instagram, dar asta pentru că platforma s-a transformat deja într-un motor de căutare. Nu mai este de mult doar o rețea socială dedicată pasionaților de fotografie. Acum găsim tot ce ne dorim pe Instagram. Oamenii au învățat să spună povești prin imagini. Este un spațiu unde creativitatea nu are limite.

Nu neglijez, însă, nici celelalte platforme. WhatsApp este singura aplicație de pe telefon la care mi-am lăsat notificările pornite. Facebook mă ajută să fiu la curent cu toate noutățile din domeniu, iar LinkedIn m-a surprins plăcut în ultima vreme. Sunt, însă, și pe Twitter, TikTok, YouTube.”

Iulia Ionescu și vloggerul Marques Brownle la Consumer Electronics Show, Las Vegas

Dacă te-aș întreba - dar chiar te întreb - ce ai răspunde la următoarele?: Facebook e...; Instagram e...; Tinder e...

„Facebook nu este despre tine, ci despre comunități

Aparent, Instagram este un mediu fericit

Tinder este o aplicație pe care nu am testat-o”

Ai făcut multe unboxing sessions. Care e gadgetul pe care ai vrea să-l despachetezi anul ăsta de ziua ta?

„Îmi doresc mult un pickup. Am început deja să-mi cumpăr viniluri. Am văzut foarte multe pickup-uri și la Consumer Electronics Show (CES), în Las Vegas. Am pregătit și un material despre tehnologia retro prezentată anul acesta la CES.”

Povestește-ne un episod în care tehnologia ți-a salvat viața sau măcar a fost pe aproape...

„Tehnologia și mediul online în general m-au ajutat să-mi fac foarte mulți prieteni. Am fost întotdeuna o mare susținătoare a comunităților din online și sper să-i reprezint și de această dată așa cum am făcut-o și până acum.”

