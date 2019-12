Iulia Vântur, un fel de Jennifer Lopez de Bollywood. Cum a apărut românca pe scenă în fața a sute de oameni

Iulia Vântur îi fascinează în continuare pe indieni cu frumusețea și talentul său. Româncă are o carieră de succes la Bollywood și sutine spectacole în întreaga Indie.

Dacă în România Iulia Vântur avea o carieră de prezentatoare tv, în India s-a remarcat în calitate de cântăreață. Vedeta a postat pe pagina ei de Instagram câteva filmulete din culisele show-urilor sale, iar fanii s-au bucurat să o vadă și cum se pregătește înainte de intrarea pe scenă.

Urmărită de aproape 400.000 de fani pe Instagram, Iulia primește zilnic sute de mesaje de felicitări, chiar și cereri în căsătorie de la fanii ei.

“Ești cea mai frumoasă moldoveancă și sufletul tău pur merita tot ce e mai bun. Că vrei sau nu ești un îngeraș”, i-a scris un admirator.

“Bollywood-ul este foarte colorat, plin de energie, sunete și voie buna. Mi-a plăcut să lucrez cu omenii din acea industrie, pentru că sunt foarte dedicați, pasionați de ceea ce fac, creativi și maleabili. Își fac munca din tot sufletul, cu placere și trăiesc clipa la maximum, iau ce e mai bun din ea. A fost o experiență foarte frumoasă pentru mine pe care am savurat-o din plin, din care am învățat mai bine “bucuria momentului”. Sunt recunoscătoare că am avut șansa să lucrez cu oameni de calitate, profesioniști, foarte buni în ceea ce fac”, spunea Iulia Vântur mai demult, într-un interviu pentru perfecte.ro.

Mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai jos: