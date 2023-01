Jador a fost furat! Ce s-a întâmplat cu banii manelistului

Jador este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști de la noi din țară, iar de-a lungul anilor a strâns sume foarte mari de bani. Recent artistul a trecut printr-o experiență extrem de nefericită, fiind jefuit prin intermediul cardului bancar.

Jador merge la foarte multe concerte și întotdeauna reușește să își impresioneze fanii cu momentele lui artistice. De-a lungul timpului, manelistul a strâns o sumă impresionantă din muzică și și-a achiziționat mai multe obiecte de lux. Cu toate acestea, recent a trecut printr-un episod nefericit, cineva furându-i banii din cont:

”Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre ce mi s-a întâmplat. Am fost furat de o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile. A fost furată din contul meu. Persoana respectivă și-a făcut cumpărături, a fost în vacanțe cu cardul meu. Nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, eu am făcut cumpărături online, și probabil cineva mi-a hackcuit contul bancar. Eu credeam că este o bancă sigură, mai sunt și austrieci. Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile.”



După incident, Jador a explicat faptul că își dorește să oprească orice interacțiune cu banca austriacă:

”Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile. Dacă s-ar fi întâmplat treaba asta ce s-a întâmplat acum în România, cu siguranță nu mi-aș fi făcut contul și cu siguranță o să-mi închid contul la ei. S-a întâmplat treaba asta și pentru că sunt cetățean al României și îmi iubesc țara, o să îmi închid contul acolo”, a artistul.

