Jamila: "Eclerul a fost inventat în Franța, în secolul al XIX-lea!" Ce mesaj are după ce a fost acuzată ca a furat rețeta?"

Jamila a reclamat că în mai 2019, după ce a postat pe canalul său o filmare în care prezintă o reţetă de ecler la tavă, Laura Laurențiu a raportat-o la Youtube pe motiv că difuzarea încalcă drepturile sale de autor. Mai exact, afirma că videoclipul Jamilei ar copia video-ul său.

În urma raportării, videoclipul Jamilei a fost şters de pe Youtube, dar a fost reactivat după 17 zile, după ce Jamila a adus dovada că nu a încălcat drepturile de autor. Jamila a cerut daune morale pentru că a fost numită „hoaţă de reţete.”Avocații Laurei Laurenţiu au susținut în schimb că reţeta de ecler îi aparţine şi este diferită total de reţeta obișnuită. În final, hotărârea instanţei a respins cererea Jamilei și a obligat-o să îi plătească Laurei cheltuieli de judecată de 5.000 de lei. Sentinţa nu este definitivă și poate fi atacată.

Ulteior, Jamila a postat pe pagina ei de socializare:





"Dragii mei, acest mesaj este pentru voi, cei care mă urmăriți și care mi-ați fost alături în acești aproape 10 ani. În ultimele zile s-au vehiculat o grămadă de informații care m-au determinat să va scriu.

Acestă chestiune nu a plecat de la mine, deși în decursul anilor am fost șicanată, jignită și criticată în fel și chip. Eu nu am nimic cu nimeni, nu am războaie cu nimeni, nu urăsc pe nimeni. Vreau doar să fiu lăsată să-mi fac treaba așa cum știu eu mai bine. Nu mi-am permis niciodată să-mi dau cu părerea în mod public despre rețetele cuiva, despre blogul cuiva. Fiecare face ce vrea, cum vrea și e loc sub soare pentru toată lumea.





Pentru a clarifica puțin situația voi începe cu începutul. Discuția nu este despre rețeta de ecler. Rețetele nu au drepturi de autor. Nici eu sau un alt blogger nu putem pretinde că am inventat rețete pe care alții le-au inventat cu sute sau chiar mii de ani în urmă. Noi putem veni cu idei noi, cu variante proprii, cu modalități diferite de a le prezenta în față voastră. Acesta este scopul nostru, al bloggerilor culinari, să va prezentăm rețete de care poate vă e dor, rețete pe care poate le-ați uitat etc.





Noi avem drepturi de autor pe pozele pe care le-am făcut și pe clipurile pe care le-am realizat. La fel și pentru articolele pe care le-am scris. Dacă vrem să avem monopol pe o rețeta, o ținem secretă și nu o dăm către publicul larg, așa cum fac marile companii care își păstrează rețetele secrete.





În cazul de față, eclerul a fost inventat de către Antonin Carême, în Franța, în secolul 19. Prima rețetă de prăjitură ecler la tavă făcută în România am găsit-o pe blogul floridemandarin în 2014. Eu am făcut această rețeta la cererea voastră în interpretarea mea. Nu am copiat pe nimeni, nu m-am inspirat de la nimeni. Nici măcar nu știam cine a făcut-o prima dată. Am aflat mult mai târziu, când am fost nevoită să caut asta.

La o simplă căutare pe google pentru acest deșert, găsim 23.800 de rezultate, adică 23.800 de articole despre această prăjitură. Asta înseamnă că foarte multe persoane au făcut acestă prăjitură din 2014 și până în prezent. Cu toate acestea, la câteva zile după ce am postat rețeta, m-am trezit că îmi este blocat clipul. Persoană respectivă a pretins că TITLUL videoclipului încalcă drepturile de autor, (Atenție, TITLUL, nu rețeta!).





Youtube nu este o instanța, nu poate hotărî cine are sau nu dreptate. Din acest motiv, Youtube a acordat persoanei în cauza 14 zile să prezinte dovezi pentru respectivă reclamație sau să prezinte o cerere de chemare în instanța. Dacă nu se întâmplă asta, clipul este reactivat. Pentru cei care doresc mai multe informații despre cum funcționează posibilitatea blocării unui videoclip Youtube, detalii în primul comentariu.





Acțiunea pe care am deschis-o a fost una principială, nu am deschis-o pentru a lua bani de la cineva, nici pentru a face vâlvă, nici pentru a apărea în presă. Drept dovadă că nici nu am vrut să apar. Am deschis acțiunea considerând că blocarea acelui clip a fost una abuzivă, mai ales că nu a avut finalitate, clipul fiind reactivat după 17 zile, Youtube neprimind dovezi care să justifice menținerea blocării.

În prezent dosarul nu este definitivat, se judecă în continuare la Curtea de apel. Organele abilitate sunt cele care trebuie să se pronunțe, nu eu, nu altcineva. Prin acest mesaj v-am spus adevărul și povestea mea, felul în care s-au întâmplat lucrurile, pe scurt. Acesta este singurul mesaj pe care-l scriu despre acest subiect și am ales să fac asta din respect și considerație pentru toți cei care mă iubesc și mă apreciază."