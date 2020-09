Jamila, vloggeriÈ›a de la Jamila Cuisine, a vorbit cu sinceritate despre zilele Ã®n care a fost infectatÄƒ cu noul coronavirus

Are peste un milion două sute de abonați pe youtube, pregătește rețete gustoase pe care foarte mulți români le-au încercat, dar până acum cei care o urmăresc și o iubesc au avut foarte puțin acces la viața ei privată.

Cu toate acestea, Geanina Avram Staicu, pe numele ei adevărat, a avut curajul de a împărtăși o experiență personală care a marcat-o: a povestit despre zilele în care a fost infectată cu noul coronavirus.

Pe pagina ei de Facebook, Jamila a scris:

Am purtat mereu masca și am purtat-o corect, am păstrat distanță socială, nici măcar n-am plecat nicăieri în vacanță anul acesta, tocmai pentru a mă proteja și pentru a-i proteja pe ai mei. Mă simțeam că într-un vis urat care părea să nu se termine.