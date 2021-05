Jason Derulo și iubita sa, Jena Frumes, au devenit părinți. Primele imagini cu bebelușul

Jason Derulo și Jena Frumes sunt în culmea fericirii. Artistul american a devenit tătic pentru prima oară după ce iubita sa a adus pe lume un băiețel. Cuplul a făcut anunțul pe conturile de socializare.

“O privire în prima mea săptămână alături de prințul nostru frumos și sănătos. Viața are acum mai mult sens și sunt atât de recunoascătoare. Îl iubesc atât de mult. El este tot ceea ce nu am știut vreodată că am nevoie”, a scris Jena în dreptul unor fotografii cu bebelușul. Modelul i-a reamintit și lui Jason cât de mult îl adoră: “te iubesc pentru totdeauna”, a adăugat Jena, care a mai scris în mesaj că bebelușul a venit pe lume în data de 8 mai.



La fel de fericit este și tăticul Jason Derulo, care a postat un video emoționant cu momentul în care și-a strâns la piept băiețelul.

“Cea mai fericită zi din viața! Aducându-l acasă pe băiețelul nostru (Jason King Derulo). E atât de norocos să aibă o mamă atât de puternică și iubitoare ca Jena”, a scris artistul.



Videoclipul postat de cântăreț a adunat peste 250.000 de vizualizări în doar cinci ore, iar fanii s-au înghesuit să-i felicite pe părinți.

