Jason Derulo și Jena Frumes s-au despărțit, la 5 luni după ce au devenit părinți

Jason Derulo și iubita lui, Jena Frumes, s-au despărțit la scurt timp după ce au devenit părinți. Anunțul a fost făcut chiar de artist.

Greu de crezut, dar se pare că e adevărat. Deși este un maestru al farselor pe TikTok, ultima postare a lui Jason Derulo de pe Twitter pare cât se poate adevărată și lipsită de amuzament. Aristul a anunțat că el și iubita lui, Jena Frumes, au decis să se despartă, deși părea că se iubesc foarte mult și povestea lor va continua mult timp de acum încolo.

„Jena și cu mine am decis să ne despărțim. Este o mamă uimitoare, dar simțim că suntem departe unul de altul în acest moment. Vom fi cele mai bune versiuni ale noastre și cei mai buni părinți. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în acest moment”, a scris artistul.

Jena and I have decided to part ways.

She is an amazing mother but we feel being apart at this time will allow us to be the best versions of ourselves and the best parents we could be. Pls respect our privacy in this time.