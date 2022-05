Jennifer Lopez, mesaj emoționant în memoria lui Ray Liotta. Cum l-a descris artista

Moartea fulgerătoare a actorului american Ray Liotta a lăsat multă tristețe în sufletul colegilor lui de la Hollywood. Printre vedetele care l-au cunoscut îndeaproape este și Jennifer Lopez.

După anunțul că Ray Liotta s-a stins în Republica Dominicană, unde se afla pentru filmări, Jennifer Lopez și-a arătat durerea public, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Instagram.

„Ray a fost partenerul meu în „Shades of Blue” … Primul lucru care îmi vine acum în minte este cât era de amabil cu copiii mei. Era tipul dur, dar atât de blând în interior! Poate de aceea era o plăcere să-l privești. Originalul ‘Goodfella’”, a scris Lopez joi, în mesajul de condoleanțe dedicat răposatului actor.

Jennifer Lopez a amintit de momente petrecute împreună cu Liotta la filmări

„Când am auzit prima dată că are un rol în Shades of Blue, am fost încântată. De la prima scenă, a fost între noi o energie aparte, un respect reciproc și am știut amândoi că va ieși bine. Ne plăcea să jucăm împreună, m-am simțit norocoasă că pot avea un asemenea partener de platou, un profesionist de la care pot învăța multe. Desigur, ca toți artiștii, era complicat, sincer, onest și dedicat. Genial când juca, nu-l voi uita niciodată, îmi voi aminti mereu cu drag de clipele petrecute împreună.Trimit atât de multă dragoste și putere fiicei tale Karsen, familiei tale și tuturor celor dragi”, a mai scris artista.

Ray Liotta a murit în somn, în timp ce se afla în Republica Dominicană, potrivit unui anunț publicat de Deadline . Actorul american se afla la filmări pentru cel mai recent film al său, Dangerous Waters, alături de Saffron Burrows.

Liotta s-a născut în New Jersey, la 18 decembrie 1954. El a fost adoptat la vârsta de şase luni, după ce a fost abandonat într-un orfelinat. Cunoscut în special din filmul lui Martin Scorsese "Goodfellas", Ray Liotta lasă în urmă o fiică, Karsen. Era logodit cu Jacy Nittolo.



Sursă foto: Instagram/ jlo

