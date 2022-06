Jennifer Lopez, pretenții de divă. Motivul absurd pentru care a refuzat să cânte la un concert

Nu degeaba i se spune “diva latino”… Jennifer Lopez chiar are, uneori, pretenții absurde “de divă”. Cea care a pârât-o a fost sora lui Kylie Minogue, Dannii.

Dannii Minogue a povestit în cadrul unui podcast că J Lo a avut câteva “cerințe de divă”, înainte de un spectacol “Top of the Pops”, la finalul anilor ’90. Cântăreața latino ar fi spus clar că refuză să urce pe scenă daca nu îi redecoreaza cabina de probă în alb. Complet. Lopez a spus că nu va parcticipa la spectacol dacă nu este totul alb în cameră.

“Sunt sigură că ați auzit multe zvonuri cu dive, dar pentru acesta garantez eu. Eram la spectacolul Top of the Pops și mi s-a spus că Jennifer Lopez e pe drum, dar că refuză să cânte dacă nu îi redecorează cabina. Mi s-a spus că totul trebuie să fie alb, inclusiv canapeaua. Am cerut permisiunea să văd și eu cabina, de vreme ce ea încă nu ajunsese”, a povestit Dannii Minogue.

Sursa foto: GETTY IMAGES

Sora lui Kylie Minogue a spus că nu a înțeles de ce Jennifer Lopez și-ar fi dorit o cameră albă, de vreme ce și ea și dansatorii ei erau acoperiți de machiaj din cap până-n picioare. “Mă gândeam că e plină de machiaj. Cum să se așeze așa pe canapeaua albă?”

Jennifer Lopez, furioasă că a trebuit să împartă scena cu Shakira la Super Bowl: “Cea mai proastă idee din lume”





Deși show-ul făcut de Jennifer Lopez și Shakira la finala Super Bowl din 2020 a intrat în istorie, diva latino nu a fost deloc încântată atunci când a aflat că trebuie să împartă scena cu artista columbiană.

În noul ei documentar “Halftime”, Jennifer Lopez este văzută certându-se cu producătorii NFL și reproșându-le că au ales două cântărețe în loc de una pentru momentul artistic de la finala Super Bowl. “Este cea mai proastă idee să aduci doi artiști la Super Bowl. Cea mai proastă idee din lume”, a spus atunci Jennifer Lopez.

“ În mod normal, ai un singur artist la Super Bowl. El construiește conceptul spectacolului și dacă vrea să aibă un invitat, asta e treaba lui”, a spus și managerul lui J Lo. “A fost o insultă să aduci două cântărețe latine să facă jobul pe care de obicei îl face un singur om”, a adăugat acesta.