Jessica Alves a devenit în totalitate femeie. Vedeta și-a făcut operație de schimbare de sex

Jessica Alves este în culmea fericirii! După ce a fost bărbatul Ken, apoi și-a dat seama că vrea să fie femeie, vedeta a făcut, în sfârșit, pasul cel mare: operația de schimbare de sex.

Jessica Alves a trecut printr-o transformare continuă de-a lungul anilor. S-a născut bărbat și a decis că vrea să fie special și atractiv, așa că a decis să se opereze până ajunge să semene cu păpușa Ken.

După această transformare, bărbatul Ken și-a dat seama că, de fapt, își dorește să fie femeie, iar de ceva timp continua să apeleze la operațiile chirurgicale. Deși și-a pus silicoane, extensii și a făcut tratamente hormonale, Jessicăi îi lipsea partea intimă a femeilor: vaginul.

Așadar, vedeta s-a lăsat pe mâna medicilor din Bangkok și și-a făcut operație de schimbare de sex. "Nu mă pot opri din a mă uita la vaginul", a mărturisit Jessica Alves care este încântată de rezultatele operației de schimbare de sex, aceasta jurându-și că viața ei abia acum începe, scrie dailymail.co.uk.

Jessica Alves a dezvăluit că se uită la partea ei intimă tot timpul, după ce aceasta a trecut prin operația de schimbare de sex acum câteva zile.

"Operația de schimbare de sex prin care am trecut mă face să am un vagin aproape identic cu unul biologic. Aspectul este perfect identic cu al unui vagin biologic, mă uit tot mereu la el. În trei luni se va purta exact ca un vagin biologic. Va fi elastic și se va lubrifia singur."

Jessica, cunoscută înainte ca Rodrigo, a devenit emoționată în timpul interviului, spunând că viața ei de-abia acum începe. "Mi-am promis că nu o să plâng. Viața mea începe acum. O să-mi continui emisiunile televizate. Am făcut mai mult de 400 de emisiuni ca bărbat, și voi continua ca femeie."

Cunoscută inainte ca Păpușa Ken umană, Jessica a trecut prin numeroase operații estetice pentru nu era fericită ca bărbat.

"Am continuat să-mi fac operații estetice pentru a mă regăsi, când în realitate eu simțeam că vreau să fiu femeie. Nu am putut tranziționa atunci. Mi-era frică. Nu știam de unde să încep. De asemenea, aveam multe slujbe pentru televiziune în numeroase țări și toate acestea îl voiau pe Rodrigo. Apoi, am găsit o cale de a trăi ca Jessica, care se ascundea în interiorul meu. Am devenit un travestit în secret.

Obișnuiam să port o perucă și să stau pe canapea să mă uit la un film. Pentru mine era un sentiment de evadare. Am trăit așa timp de patru ani, apoi mi-am făcut o operație de înlăturare a coastelor pentru a deveni mai feminină.

Am trecut printr-o depresie grea, iar diagnosticul meu psihologic a fost de disforie de gen. Mi-am început procesul de tranziție în septembrie 2019 și acum sunt foarte încântată că am ajuns la final."

Cheltuind peste 700.000 de lire pe operații plastice, Jessica spune că mai vrea să-și facă intervenții. "Mai am nevoie de încă două operații. Nu sunt mulțumită de sânii mei, trebuie să-mi schimb implanturile și încă alte câteva chestii pe lângă. Un singur lucru vreau să zic, anume că să fii femeie e uimitor."

Sursă foto: Instagram Jessica Alves