Jesus del Cerro: "România are tot ce își poate dori un regizor"

Au trecut aproape 20 de ani de când a început să lucreze la proiecte și în România, așa că pentru regizorul Jesus del Cerro cartea pe care o va lansa în toamnă e ca un jurnal al călătoriei. Volumul, cu un prolog de Dragoș Bucur, se cheamă “Peripețiile unui regizor spaniol în România și în lume”. Despre povestea pe care o spune această carte, despre cum se transpun visuri în realitate, dar și despre ce iubește și ce nu agreează în România, despre ce îl inspiră și despre ce ar schimba, Jesus del Cerro ne-a oferit un interviu în exclusivitate.

Întrebările și răspunsurile sunt în română și în spaniolă, pentru că vorbim tocmai despre…“Peripețiile unui regizor spaniol în România și în lume”.

(RO)



Dumneavoastră spuneți povești! Cartea dumneavoastră ce poveste spune?

O poveste puțin cunoscută din spatele a ceva foarte cunoscut! De fapt, spune modul în care sunt realizate filmele! Telespectatorii știu puțin despre ce se întâmplă în spatele camerei, despre miile de probleme și situații pe care le întâlnim atunci când filmăm acele filme și seriale pe care le văd. În carte vorbesc despre cum ne confruntăm cu furtunile, despre cum schimbăm locațiile pentru a se potrivi nevoilor filmărilor, despre discuțiile legate de scenariu și despre numeroasele schimbări pe care le suferă povestea până când ajunge pe ecran. Despre castinguri, despre călătorii la festivaluri pentru a găsi finanțare, despre distribuție, premii, bucurii și eșecuri! "Peripetiile unui regizor spaniol în România și în lume" este o călătorie spre și în inima filmelor. Povestiți în carte despre vedete de la Hollywwod cu care ați lucrat? Care sunt acestea?

Attraction to Paris/ Atracție spre Paris.” Acolo am lucrat cu Tara Reid (American Pie, The big Lebowski) și alături de Christopher Atkins (The Blue Lagoon), precum și cu Dina de Laurentiis, fiica marelui producător Dino de Laurentiis și cu Miss USA 2015 Olivia Jordan.

Acum trei ani am regizat un film american în Puerto Rico, în Los Angeles și în Paris, "

Spuneți-mi un cuvânt care să caracterizeze interacțiunea dumneavoastră cu fiecare dintre aceștia!

Tara Reid / profesionalism Christopher Atkins / prietenie Dina de Laurentiis / superacțiune Olivia Jordan / încredere

Apropo de peripețiile unui regizor spaniol în România, care a fost situația profund românească la care v-ati adaptat cel mai greu? Fiecare țară are obiceiurile sale, modul său de a face lucrurile, dar întotdeauna m-a surprins că, pentru a realiza anumite lucruri, în România trebuie să fie cineva care să te ajute; dacă, de exemplu, trebuia să filmăm într-un loc, modalitatea de a realiza acest lucru era să vorbim cu cineva care să vorbească la rândul său cu cineva care să ne ajute. Dacă nu, e imposibil de realizat sau și dacă găsim o altă soluție, și pentru acea altă soluție e nevoie de ajutorul cuiva, permisiunea cuiva. Cineva este întotdeauna necesar și cineva trebuie să ofere ajutor mereu. De-a lungul timpului m-am obișnuit, dar uneori încă sunt surprins. Și care a fost acel lucru, acea caracteristică românească de care v-ați îndrăgostit iremediabil?

România este o țară grozavă, are tot ce își poate dori un regizor de film: actori buni, echipe cu adevărat profesioniste, locații frumoase, mare, munți frumoși. Toate acestea le am la nivel profesional. Mai mult, la nivel personal, trebuie să spun că România m-a tratat întotdeauna foarte bine, m-am simțit întotdeauna acasă. Probabil ajută și faptul că Spania și România sunt ambele țări latine și avem multe în comun. Ce ați schimba la România , dacă ați avea această putere?

Probabil nu sunt eu cel care ar trebui să spună asta, dar cred că cetățenii români merită o țară mai bine gestionată, fără corupție.



Ce nu ați schimba niciodată la România?

România este o țară deschisă, oamenii sunt foarte ospitalieri și cred că acest aspect este unui foarte bun, este un început bun pentru orice. Ce vă oferă Româna, în așa fel încât să vă desfășurați mare parte din activitate aici și nu în altă țară? România îmi oferă multă libertate. În alte țări mai mari, industria este mai puternică și reglementează și stabilește mai mult ce trebuie să faci și ce să nu faci. În România pot face lucruri cu mai multă libertate și pot produce propriile mele filme cu teme foarte diferite precum Hawaii sau Miami Bici – ca să ofer două exemple. Și pot pe deasupra să mă ocup și de un serial de televiziune de calitate precum “Vlad”.

(ES) ¡Usted cuenta historias! ¿Pero qué historia cuenta su libro?

Una historia poco conocida detrás de algo muy conocido: como se hacen las películas. Los espectadores conocen poco de lo que ocurre detrás de la cámara, de los miles de problemas y situaciones con las que nos encontramos cuando rodamos esas películas y series que ellos ven. En el libro hablo de como nos enfrentamos a tormentas, como cambiamos las localizaciones para que se ajusten a las necesidades del rodaje, las discusiones sobre el guion y los múltiples cambios que la historia sufre hasta que llega a la pantalla, los castings, los viajes a festivales para encontrar financiación, distribución, los premios, las alegrías y como no también los fracasos, Peripetiile unui regizor spaniol in Romania si in lume es un viaje al corazón de las películas.

Sabemos que usted cuenta en el libro sobre las estrellas de Hollywood con las que trabajó. ¿Cuáles son estos?

Hace tres años rodé una película americana en Puerto Rico, Los Angeles y Paris, Attraction to Paris. allí trabajé con Tara Reid (American Pie, The big Lebowski) y con Christopher Atkins (The blue Lagoon) además de con Dina de Laurentiis, hija del gran productor Dino de Laurentiis y con Miss USA 2015 Olivia Jordan.



¡Dígame por favor una palabra que caracteriza su interacción con cada una de esas estrellas!

Tara Reid/profesionalidad

Chistopher Atkins/amistad

Dina de Laurentiis/ superación

Olivia Jordan/confianza

Hablando de las aventuras de un director español en Rumanía, ¿ cual situación mas caracteristica de Rumania es la que mejor le ha adoptado?





Cada país tiene sus costumbres, su modo de hacer la cosas pero siempre me ha causado cierta sorpresa que para ciertas cosas en Rumania tiene que haber alguien que te ayude, esto es, necesitamos rodar en un sitio y el modo de conseguirlo es hablar con alguien que hable con alguien para que nos ayude, si no es imposible o necesitamos tener unos vagones de tren en un sitio determinado y además de pedir permiso necesitamos que alguien nos ayude… Siempre alguien es necesario y su ayuda. Con el tiempo me he ido acostumbrando pero aún me siguen provocando cierta sorpresa esas ayudas.

¿ Que es lo que mas le ha enamorado de Rumania?

Rumania es un gran país, tiene todo lo que un director de cine puede buscar: buenos actores, equipos extremadamente profesionales, bonitas localizaciones, mar, bellísimas montañas. Todo eso a nivel profesional y después en el ámbito personal he de decir que Rumania me ha tratado siempre muy bien, me he sentido siempre como en casa. Probablemente ayude a que España y Rumania son ambos países latinos y tenemos muchas cosas en común.

¿ Que cambiaria en Rumania si tuviera un súper poder?





Probablemente no soy yo quien deba decir eso, pero creo que los ciudadanos rumanos se merecen un país mejor gestionado, sin corrupción.

¿ Y que no cambiaria nunca?

Rumania es un país abierto, son muy hospitalarios y creo que eso es muy positivo, es un buen comienzo para todo.

¿Que le ofrece Rumania para ejercer la gran parte de su actividad aquí y no en otro país?





Rumania me da mucha libertad. En otros países más grandes la industria es más poderosa y regula y marca más que hacer y que no. En Rumania puedo hacer cosas con más libertad y producir mis propias películas de temáticas tan diferentes como Hawaii o Miami Bici por poner dos ejemplos en cine o poder hacer una serie de televisión de la calidad de Vlad.



FOTO: PRO TV