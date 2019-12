Jorge a ajuns de urgență la spital: “Îl rugam pe Dumnezeu să mă lase să trăiesc”

A venit luna decembrie, iar toată lumea este cu gândul la sărbătorile de iarnă și la mesele îmbelșugate de Crăciun.

Din păcate, Jorge nu va mai putea profita de perioada sărbătorilor și va trebui să aibă grijă ce alimente consumă, deoarece a făcut toxiinfecție alimentară și a ajuns de urgență la spital.

“Credeați că mor? Nu scăpați așa ușor de mine. Dar pot să vă jur că aseară m-am cam speriat cu toxiinfecția alimentară. În fiecare minut mă gândeam la copii și îl rugam pe Dumnezeu să mă lase să trăiesc pentru copiii mei. Love you. În plus, e exact ce aveam nevoie acum de Crăciun. La revedere tobă, lebăr, porc, salată beuf. Mulțumesc celor care mi-au scris la story. Life is wonderful”, a scris Jorge pe Instagram.

