Jorge are o fiică vitregă superbă! Cum arată adolescenta de 18 ani: Sunt foarte cuminte, ascultătoare și învăț

Cei mai mulți îl știm pe Jorge în ipostaza de artist – cântăreț și actor, însă acesta mai are un rol extrem de important, pe care îl joacă cu succes – acela de tătic. Jorge are o fetiță cu fosta soție și un băiețel alături de actuala, însă joacă rolul de tată și pentru Ilinca, fata din prima căsătorie a partenerei sale.

Fiica vitregă a lui Jorge, Ilinca, a împlinit de curând 18 ani și are planuri mari. Pasionată de make up și vlogging, adolescenta vrea să își continue studiile în America, la Miami. “Angajați-mă în cât mai multe proiecte, ca să am bani de facultate”, a glumit Jorge mai demult la “Vorbește lumea”.

Sursa foto: INSTAGRAM

Ilinca și Jorge spun că au o relație excelentă. “Nu ne-am contrat niciodată”, sustibe Jorge.

Tânăra în vârstă de 18 ani visează să devină un vlogger cunoscut: are propriul canal de youtube, unde postează tutoriale de beauty și make up.

“Eu cred că sunt un adolescent foarte cuminte față de alții, sunt ascultătoare și învăț”, spune Ilinca.

Urmărită de aproape 8000 de oameni pe Instagram, Ilinca demonstrează că ar putea lejer lucra și ca model: pozează că o adevărată profesionistă.